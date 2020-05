DIRECT - Coronavirus : toutes les infos de ce mardi 5 mai dans les Pyrénées-Orientales

A quelques jours du dé-confinement, le centre hospitalier de Perpignan respire : il ne reste ce mardi matin que quinze malades du covid-19 dans les services, dont huit en réanimation. Ce sont les chiffres les plus bas enregistré depuis le 19 mars (deuxième jour de confinement). Au plus fort de l'épidémie, fin mars, l'établissement accueillait 129 malades (dont 39 en réanimation)

Perpignan va distribuer 2 masques par foyer

Habitants de Perpignan, surveillez votre boite-aux-lettres ! Le maire de Perpignan annonce ce mardi matin sur sa page facebook la distribution de masques pour l'ensemble des foyers de la ville. Jean-Marc Pujol explique que les personnes âgées et en difficulté seront servies en priorité, dés demain (mercredi). Puis chaque foyer recevra directement deux masques par La Poste.

Plus d'infos ici : La ville de Perpignan va distribuer deux masques par foyer

Toutes les écoles ne rouvriront pas dans les Pyrénées-Orientales

Si la plupart des écoles vont rouvrir à partir du 11 mai, certaines, comme à St-Estève et Llupia, resteront fermées. Les maires de Saint-Cyprien et Saleilles hésitent encore. Plus d'infos ici.

Ruée sur les masques dans les grandes surfaces

Les hypermarchés Carrefour de Claira et de Château-Roussillon ont été "pris d'assaut" ce lundi matin. Chez Intermarché, plus possible de réserver en ligne. Selon nos informations, les enseignes Leclerc et Auchan (Porte d'Espagne), eux, ne recevront des masques qu'en début de semaine prochaine. Plus d'infos ici.

Une association du Bas-Vernet fabrique des milliers de masques

L association franco-algérienne 66 confectionne des masques réutilisables qui seront distribués gratuitement aux habitants du quartier du Bas-Vernet. 16 femmes et 4 hommes se relaient et s'activent tous les jours non-stop pour la confection. Pour la seule journée d'hier (lundi), 1000 masques ont été cousus.