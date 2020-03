DIRECT - Coronavirus : la situation ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales

Le coronavirus a fait une 7eme victime dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 90 personnes sont hospitalisées à Perpignan. La Préfecture lance un appels aux médecins disponibles pour assurer les consultations dans les centres Covid-19. La Région annonce la gratuité des transports.

Suivez avec nous en direct l'évolution de la pandémie de coronavirus dans les Pyrénées-Orientales

10h55 - Gratuité des TER et des bus Lio pour les travailleurs et les soignants

La Région Occitanie et SNCF mettent en place la gratuité des transports pour tous ceux ayant l'obligation de se déplacer, notamment les personnels soignants et les salariés travaillant dans des secteurs essentiels de l'économie. Pour les abonnés, les prélèvements seront suspendus pour le mois d'avril. Les remboursements interviendront à la fin de la crise. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, deux possibilités seront proposées :

L'envoi par anticipation d'un titre de transport gratuit (abonnement ou billet) en appelant le 0800 31 31 31.

L'achat par internet, applications mobiles ou téléphone d'un titre qui sera remboursé a posteriori.

10h- Situation dramatique en Catalogne

Le coronavirus provoque une hécatombe en Catalogne, deuxième région la plus touchées d'Espagne, avec 516 victimes, dont 117 sur la seule journée d'hier. Dans le secteur de Gérone, 32 personnes ont déjà perdu la vie. Les autorités annoncent la réquisition de nombreux hôtels (par exemple à Figuères et La Jonquère) pour loger les soignants et les forces de l'ordre. A Barcelone, l'activité tourne au ralenti, la pollution de l'air au dioxyde d'azote a chuté de 70%.

9h17 - La Préfecture recherche des volontaires pour les centres covid-19

Les autorités des Pyrénées-Orientales lance un appel pour trouver des médecins et secrétaires médicaux pour les deux nouveaux centres Covid-19 de Perpignan (au collège Jean-Moulin, et avenue Maréchal Joffre). "Nous avons besoin de médecins généralistes volontaires pour renforcer ces centres en prenant la relève des médecins déjà engagés dans le dispositif, le temps d’une ou plusieurs demi-journées dans la semaine".

Les volontaires doivent contacter directement le docteur Hugues Aumaître à l’adresse suivante : hugues.aumaitre@ch-perpignan.fr. "De plus, le centre de consultation COVID-19 situé au collège Jean Moulin de Perpignan a besoin de secrétaires médicaux". Vous pouvez adresser vos candidatures à l'adresse pref-defense-protection-civile@pyrenees-orientales.gouv.fr.

9h - Une septième victime à Perpignan

Selon le dernier point de situation publiée par l'Agence régionale de Santé d'Occitanie ce mardi soir, le coronavirus a fait une 7eme victime dans les Pyrénées-Orientales. 92 malades reçoivent des soins à l’hôpital de Perpignan, dont 27 dans un état grave au service réanimation. Dans toute la Région Occitanie, 900 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie, et 40 sont décédées. Le département des Pyrénées-Orientales est l'un des plus touchés, avec l'Hérault et la Haute-Garonne.