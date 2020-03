DIRECT - Coronavirus: la situation en Alsace ce lundi 30 mars

L'Alsace est l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. 483 patients sont morts dans la région depuis le début de l'épidémie. Suivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace ce lundi 30 mars.

483 personnes sont mortes en Alsace depuis le début de l'épidémie de coronavirus. La surmortalité est surtout en forte hausse dans le Haut-Rhin selon l'Insee. Suivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace : les nouvelles de l'épidémie, les informations pratiques, les gestes d'entraide en période de confinement, pour ce lundi 30 mars.

L'essentiel - infos pratiques :

483 personnes sont décédées en Alsace depuis le début de l'épidémie selon l'Agence régionale de santé.

en Alsace depuis le début de l'épidémie selon l'Agence régionale de santé. Le nombre de décès est en forte hausse dans le Haut-Rhin. Selon l'INSEE, la surmortalité est de 38% sur les quinze premiers jours de mars par rapport à la même période en 2019.

sur les quinze premiers jours de mars par rapport à la même période en 2019. Des patients haut-rhinois ont été transférés ce dimanche par train médicalisé vers des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine

ont été transférés ce dimanche par train médicalisé vers des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine Le confinement est prolongé au moins jusqu'au 15 avril a annoncé Edouard Philippe

a annoncé Edouard Philippe Comment et où télécharger la nouvelle version de l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire.

pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000

Le direct

6h40 - Les amendes pour non-respect du confinement passent à 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours et 450 euros en cas de majoration si l'amende n'est pas réglée, selon un décret publié au Journal officiel ce dimanche. Les amendes forfaitaires de base s'élèvent toujours à 135 et 375 euros depuis le 18 mars dernier.

6h37 - "Si les mesures de confinement et gestes barrières ont été respectés, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes entrant en réanimation d’ici la fin de semaine", a déclaré Jérôme Salomon directeur général de la Santé dimanche soir.

6h30 - Les EHPAD sont dans une situation critique en Alsace. De plus en plus de résidents et de soignants sont touchés par le coronavirus. Des protections de fortune, la peur au ventre en allant au travail, voilà le quotidien des employés.

6h27 - Les douze malades alsaciens du coronavirus, partis en TGV médicalisé de Mulhouse, sont arrivés à bon port dans plusieurs hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine dimanche soir.

6h14 - Bienvenue dans ce direct avec les infos en Alsace autour du coronavirus. France bleu Alsace vous accompagne au quotidien malgré le confinement.