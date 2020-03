DIRECT - Coronavirus: la situation en Alsace ce mardi 31 mars

533 personnes sont mortes en Alsace à l'hôpital depuis le début de l'épidémie de coronavirus. La surmortalité est surtout en forte hausse dans le Haut-Rhin, selon l'Insee.

Revivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace du mardi 31 mars : les nouvelles de l'épidémie, les informations pratiques, les gestes d'entraide en période de confinement.

L'essentiel - infos pratiques :

533 personnes sont décédées à l'hôpital en Alsace depuis le début de l'épidémie selon l'Agence régionale de santé.

à l'hôpital en Alsace depuis le début de l'épidémie selon l'Agence régionale de santé. Ce lundi, six patients de Saverne et Haguenau ont été transportés par hélicoptères militaires vers Berne et Francfort.

vers Berne et Francfort. Un médecin hospitalier est mort du coronavirus alors qu'il était en réanimation dans un établissement en Moselle, a annoncé lundi la directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz.

du coronavirus alors qu'il était en réanimation dans un établissement en Moselle, a annoncé lundi la directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz. Le nombre de décès est en forte hausse dans le Haut-Rhin. Selon l'INSEE, la surmortalité est de 38% sur les quinze premiers jours de mars par rapport à la même période en 2019.

sur les quinze premiers jours de mars par rapport à la même période en 2019. Comment et où télécharger la nouvelle version de l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire.

pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000

Le direct

8h31 - "On a toujours un flux qui ne faiblit pas mais qui ne monte pas. _On a un peu moins d'activité, mais il ne faut pas se réjouir trop vite_", a expliqué ce mardi sur France Info le professeur Pascal Bilbault chef du pôle urgences, médecine intensive et réanimation pour les hôpitaux de Strasbourg. "On ne voit plus augmenter de pallier de 25% à 50% chaque 48h. Attention le pic, cela veut dire qu'on en a fait que la moitié."

8h30 - Le bilan de l'épidémie de Coronavirus est de plus de 3.000 morts en France, avec 418 nouveaux décès en 24 heures selon un dernier bilan ce lundi soir. Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000 (+ 1.592 depuis dimanche) dont un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce jour 5.056 patients. Dans le Grand Est, 917 personnes sont mortes dont 533 en Alsace.

8h18 - Aucun marché ne va rouvrir en Alsace, décision de la préfecture. Ailleurs en France, un quart des marchés du pays vont pouvoir rouvrir sous conditions sanitaires strictes. On vous explique tout dans cet article, notamment les villes concernées.

8h12 - Le département du Bas-Rhin lance un appel aux enfants pour envoyer des dessins dans les EHPAD. Les premiers chefs d'oeuvre sont arrivés.

8h03 - Bienvenue dans ce direct avec les infos en Alsace autour du coronavirus. France bleu Alsace vous accompagne au quotidien malgré le confinement.