DIRECT - Coronavirus : la situation en Alsace jeudi 2 avril

L'Alsace est l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. Vous trouvez ici, heure par heure, l'actualité autour du Covid-19 en Alsace du jeudi 2 avril.

Suivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace du jeudi 2 avril : les nouvelles de l'épidémie, les informations pratiques, les gestes d'entraide en période de confinement.

L'essentiel - infos pratiques :

L'Alsace compte 385 décès dans les Ehpad depuis l'apparition du coronavirus, dont 314 rien que dans le Haut-Rhin.

depuis l'apparition du coronavirus, dont 314 rien que dans le Haut-Rhin. L'hôpital de Mulhouse enregistre un peu moins d'hospitalisations depuis quelques jours.

enregistre un peu moins d'hospitalisations depuis quelques jours. Une quarantaine de patients alsaciens seront transférés vers des hôpitaux des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie d'ici vendredi.

vers des hôpitaux des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie d'ici vendredi. Comment et où télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire.

pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800.130.000

Le direct

8h30 - Joli geste de solidarité ! Des combinaisons, des charlottes, des sur-chaussures... La police judiciaire de Strasbourg fait don d'équipements de protection aux Ehpad du Bas-Rhin.

8h15 - Afin d'éviter toute propagation du Covid-19, le gouvernement interdit les activités de déménagement, sauf "pour des situations exceptionnelles".

8h -Après l'Allemagne et la Suisse, et si des patients alsaciens étaient évacués vers l'Autriche ? Mercredi, le Land de Salzburg a déjà accueilli trois patients de Metz (Moselle).

7h45 - à Mulhouse, un homme de 20 ans a été condamné à deux mois de prison ferme et incarcéré pour avoir violé les règles du confinement à plusieurs reprises. Il a expliqué qu'il ne supportait pas d'être enfermé et qu'il se rendait à Wittenheim retrouver un ami récemment libéré de prison. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des délits, y avait été contrôlé trois fois mardi sans attestation et sans motif valable.

7h30 - Une pratique plus que douteuse... L'Alsacien Jean Rottner, président de la région Grand Est, révèle que des masques commandés en Chine par la France sont rachetés par les Américains sur le tarmac des aéroports chinois d'où doivent partir les avions de livraison. "Les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites, donc il faut vraiment se battre", a expliqué Jean Rottner sur RTL.

7h - Selon un bilan de l'ARS, 570 personnes sont décédées dans les Ehpad du Grand Est depuis le début de l'épidémie de coronavirus, dont 314 dans le Haut-Rhin et 71 dans le Bas-Rhin. Les deux-tiers des établissements de la grande région sont touchés.