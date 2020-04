DIRECT - Coronavirus : près de 600 décès en Alsace, 2 millions de masques arrivent à Bâle-Mulhouse

Suivez l'actualité autour du Covid-19 en Alsace du mercredi 1er avril : les nouvelles de l'épidémie, les informations pratiques, les gestes d'entraide en période de confinement. > cliquez ici pour réactualiser cette page

La barre du millier de décès est franchie dans le Grand Est, qui n'est pas encore arrivée à son pic épidémique. L'Alsace compte 591 décès .

. Deux millions de masques sont arrivés dans la nuit à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse à destination des personnels soignants du Grand Est.

sont arrivés dans la nuit à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse à destination des personnels soignants du Grand Est. L'ARS annonce la mise en place d'une trentaine de respirateurs supplémentaires en Alsace.

supplémentaires en Alsace. À Mulhouse , le couvre-feu est prolongé jusqu'au 15 avril.

, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 15 avril.

7h20 - La barre des 1.000 décès a été franchie mardi dans le Grand Est. On comptait hier mardi 411 décès dans le Haut-Rhin, 180 dans le Bas-Rhin.

7h - L'Agence régionale de santé annonce la mise en place de 50 respirateurs supplémentaires dans le Grand Est, dont une trentaine en Alsace. France Bleu fait le point sur la situation dans les hôpitaux du Grand Est : le lien par ici.

6h40 - On a appris dans la nuit la mort de Pape Diouf. L'ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille, est mort du Covid-19 au Sénégal.

6h20 - Après un premier essai lundi à la station de tram Ducs d'Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg poursuivent aujourd'hui les opérations de désinfection de mobiliers urbains. Les bancs, bornes d’achat et bornes de compostage de près d’une vingtaine de stations parmi les plus fréquentées des lignes de tram A, B, C, D, et des lignes de bus L1 et L3 vont êtres traités, ainsi que deux toilettes publiques automatiques (Etoile, Saint-Guillaume).

6h00 - Deux premiers millions de masques ont été réceptionnés dans la nuit à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse, en provenance de Shanghai, en Chine. Ils bénéficieront en priorité aux EHPAD, aux structures d’accueil de personnes handicapées, ou encore aux associations d’aide à domicile dans le Grand Est.

La Région Grand Est précise que les professionnels de santé libéraux seront destinataires de deux autres livraisons : 2 millions de masques seront réceptionnés le vendredi 3 avril, la dernière livraison (1 million d’unités) devant intervenir dans les prochains jours.