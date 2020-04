DIRECT - Coronavirus : la situation en Isère au 25e jour de confinement

25e jour de confinement pour cause de pandémie de coronavirus en France. On compte 424 décès pour la journée d'hier en France, le tourisme souffre du confinement mais le préfet de l'Isère appelle à ne surtout pas partir en ce week-end de Pâques. Suivez toutes les infos du vendredi 10 avril.

À retenir

Le direct en Isère

7h50. Comme dans de nombreux secteurs, le monde du rugby subit de plein fouet la crise du coronavirus. Les joueurs et le staff du FCG sont confinés chez eux et ne savent pas quand le championnat de Pro D2 pourra reprendre. Nicolas Cuynat, le président du club, fait ce matin sur France Bleu Isère le point sur la situation, notamment financière, de son club et sur les perspectives de reprises pour le rugby français.

7h45. Alors que le week-end de Pâques est sur le point de débuter, Lionel Beffre, le préfet de l'Isère, rappelle que le confinement est toujours de mise et qu'il n'est pas question de partir en week-end. Les effectifs de police et de gendarmerie seront renforcés pour effectuer des contrôles.

7h20. Le secteur du tourisme est, comme on peut l'imaginer, fortement impacté par le confinement. "Isère attractivité", l'agence de promotion du tourisme dans le département, chiffre à plus de 200 millions d'euros de pertes l'arrêt brutal de la saison touristique le 15 mars dernier.

Vincent Delaître, le directeur d'Isère attractivité était l'invité de France Bleu Isère ce matin, retrouvez l'interview complète ici.

7h15. Un nouveau bilan régional a été dressé hier soir par l’ARS (Agence régional de santé) : 2.962 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 720 en réanimation et soins intensifs. Depuis le début de l’épidémie, on a enregistré 685 décès en milieu hospitalier, dont 38 au total en Isère (soit 3 morts supplémentaires en 24 heures dans notre département).

En France, 12.210 patients sont morts à l'hôpital et en Ehpad depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon le bilan dressé jeudi soir par le directeur général de la Santé. Cela représente 424 décès supplémentaires à l'hôpital. Le nombre de malades en réanimation diminue.

7h00. Bonjour et bienvenue dans le direct de France Bleu Isère. Suivez avec nous toutes les infos essentielles de ce vendredi 10 avril.