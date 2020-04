DIRECT - Coronavirus : plus de 20.000 morts aux Etats-Unis, une fête de Pâques très particulière

Le nombre total de patients en réanimation diminue pour la 3e journée consécutive ce samedi. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est de 13.832 morts depuis le 1er mars, dont 8.943 décès à l’hôpital (+353 décès en 24 heures) et 4.889 décès dans les Ehpad et maisons de retraite.

L'épidémie de coronavirus continue de faire beaucoup de victimes en France avec 13.832 morts au total, dont 630 nouveaux décès en 24h dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, même si le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan établi par les autorités de santé.

Dans l'interminable attente d'un hypothétique recul du coronavirus, le monde a entamé un week-end pascal inédit, sans processions ni messes traditionnelles, après avoir dépassé le sinistre bilan des 100.000 morts.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

9h31 : Le pape François célèbrera la messe du dimanche de Pâques en la basilique Saint-Pierre en raison du confinement. Il sera entouré d'un minuscule groupe de célébrants, les fidèles eux peuvent suivre la célébration sur internet. En France, même chose. En Isère, la messe se tiendra sur Facebook. A Belfort, les fidèles pourront la suivre via Youtube.

9h25 : Interviewé par nos collègue de franceinfo, le premier secrétaire du Parti socialiste souhaite que dans son allocution lundi soir, Emmanuel Macron "affiche une totale transparence". Pour Olivier Faure, le chef de l'Etat doit être clair "sur les masques, les tests, le tracking, il y a eu des évolutions spectaculaires pour ne pas dire des volte-face incompréhensibles qui ont abimé la parole de l'Etat et créé une forme de défiance". Quant à un éventuel déconfinement, "il n'est pas envisageable" selon Olivier Faure : "Il y a deux jours nous avons eu le record absolu du nombre de morts sur 24h. Donc personne ne sait où nous en sommes dans la crise sanitaire aujourd'hui".

9h19 : La performance s'intitule "Sortez couverts". L'artiste belge Maxime Matthys est sorti dans les rues de Rennes vêtu d'un costume sur lequel étaient accrochées plus de 150 attestations de sortie. Il veut, via cette performance, entraîner un questionnement autour du confinement et de la quarantaine.

9h10 : A Marseille, un restaurant McDonald's, placé en liquidation judiciaire, a été réquisitionné par des militants associatifs, et transformé en plateforme de distribution de denrées alimentaires. En cinq jours, ils ont déjà distribué plus de dix tonnes de nourriture, 500 colis destinés à nourrir une famille durant plusieurs jours. La multinationale refuse de donner son accord pour cette opération.

9h03 : Une adolescente, âgée de 15 ans, a mis le feu à son appartement à Belfort ce samedi matin. Elle voulait ainsi marquer "son mécontentement" quant aux conditions de son confinement. Elle a été hospitalisée mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

8h57 : Dans le Journal du Dimanche, 19 présidents socialistes de départements signent une tribune dans laquelle ils réclament l'instauration d'un "revenu de base" universel, afin de lutter contre la pauvreté redoutée après l'épidémie. L'allocation serait "sans contrepartie mais avec un accompagnement renforcé, automatique pour résoudre le problème du non recours aux droits, ouvert dès 18 ans pour lutter contre la précarité des plus jeunes, dégressif en fonction des revenus d'activité et d'un montant égal au seuil de pauvreté."

8h51 : Avec le confinement en France, la fête de Pâques est très compliquée cette année pour les chocolatiers. "On a vendu 10% de notre chiffre d'affaires habituel, a expliqué ce dimanche matin sur franceinfo Patrick Roger, meilleur ouvrier de France et propriétaire de plusieurs chocolateries en France. Donc, ça va être compliqué de se remettre." 60 de ses salariés sont au chômage partiel.

8h40 : Un ambulancier breton nous rappelle encore une fois de rester chez nous. "En sortant, on ne se protège pas, et on ne protège pas les autres", lance Christophe Lerouge. Depuis trois semaines, il intervient chez des particuliers pour suspicions de Covid-19, et dit voir encore beaucoup trop de personnes se balader dans les rues de Brest.

8h31 : Ce dimanche, des millions de chrétiens célèbrent la fête de Pâques dans des conditions un peu particulières. Dans la Somme, les fidèles font preuve d'imagination : messes en ligne, crèche Playmobil et curé youtubeur.

8h20 : une attestation de déplacement simplifiée officielle est disponible pour les personnes en situation de handicap mental, celles qui ont des difficultés avec la lecture, ou encore les non-francophones. Elle est écrite en langage facile à lire et à comprendre. Vous pouvez la télécharger ici.

8h15 : la réforme des retraites pourrait ne pas survivre à l'épidémie de coronavirus. Dans un entretien au Journal du Dimanche, Gilles Le Gendre, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée, estime que "si elle empêche le pacte républicain de se conclure, la réforme des retraites devra être mise de côté". Il place parmi les priorités "la relance de l'économie", qui n'est selon lui "pas inconciliable avec l'accélération de la transition écologique".

8h10 : Le coronavirus a fait 20.506 morts aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par le coronavirus, devant l'Italie. On dénombre également près de 520.000 personnes contaminées outre-Atlantique. On constate tout de même un léger ralentissement des entrées quotidiennes à l'hôpital et dans les services de réanimation. A New-York, les écoles publiques de la ville resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire.

8h05 : Pour faire face à la pénurie de sur-blouses, le CHU de Montpellier a demandé à ses soignants de ne plus systématiquement les jeter après utilisation. Certaines peuvent être lavées et réutilisées. Des tests en ce sens sont effectués cette semaine au sein de l'hôpital.

7h53 : Le ministre allemand des Affaires étrangères a condamné samedi des agressions répétées subies depuis plusieurs semaines par des Français en déplacement dans les zones frontalières, moins touchée par le Covid-19.

7h43 : À l'Ehpad "L'écureuil" à Pau, comme dans toutes les maisons de retraites, les visio-conférences comblent le vide depuis qu'il a été décidé d'interdire les visites des familles mi-mars.

7h32 : La Croix-Rouge française et WWF s’associent et lancent une consultation en ligne sur make.org "Inventons le monde d’après". Seulement 24 heures après son lancement, déjà 2.500 propositions ont été faites, "qui visent à changer nos habitudes de consommation", "qui sont plus protectrices de l’environnement", et qui "portent sur des préoccupations plus prégnantes aujourd’hui pour les citoyens comme la santé par exemple", ajoute-t-il.

7h21 : Ce dimanche, cela fait exactement 70 ans qu’Irène et Claude se sont dit oui à l'église. Ils fêtent cet anniversaire en amoureux à Domme (Dordogne), à cause du confinement.

7h18 : Ce dimanche, le porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle, sur lequel 50 marins ont été testés positifs au coronavirus, arrive à Toulon et pourra commencer la mise en quarantaine des personnels, a indiqué samedi le ministère des Armées.

7h11 : 6.883 patients sont dans un état grave et nécessitent des soins lourds en réanimation. 255 nouveaux patients ont été admis en réanimation en 24 heures. Mais en cumulant les entrées et les sorties, le nombre total de patients en réanimation diminue pour la troisième journée consécutive. "Une éclaircie semble se confirmer, un très haut plateau épidémique semble se dessiner", ajoute le directeur général de la Santé.

7h08 : Quelque 31.320 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2.044 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. "C’est encore une hausse, malgré beaucoup de sorties. L’épidémie reste donc toujours très active", a souligné Jérôme Salomon.

7h03 : Le directeur général de la Santé a présenté le nouveau bilan du coronavirus en France ce samedi soir. Le bilan total est de 13.832 morts depuis le 1er mars, dont 8.943 décès à l’hôpital (+353 décès en 24 heures) et 4.889 décès dans les Ehpad et maisons de retraite.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble l'actualité de ce dimanche en temps réel.