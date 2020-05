DIRECT - Coronavirus : le déconfinement pourrait être repoussé en cas de relâchement avertit Olivier Véran

Le Covid-19 a fait 24.760 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français. Au lendemain d'un 1er-Mai confiné, le Conseil des ministres s'est penché sur le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Bilan de la pandémie dans le monde : au moins 241.682 morts (AFP).

Le gouvernement a décidé samedi de prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19 et clarifié un peu le cadre du déconfinement, notamment sur le suivi des malades, même si de nombreuses inconnues demeurent, comme pour la réouverture des écoles.

La Direction générale de la Santé a présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce samedi soir. Le Covid-19 a fait 24.760 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français. C'est 166 décès de plus en 24 heures. En réanimation, il y a 51 patients de moins qu'hier.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

8h55 : Une plateforme internet a été montée par des associations pour accompagner les familles en deuil, malgré le confinement. Cela se passe par tchat, audio ou visio, entre des personnes endeuillées et des écoutants bénévoles. Au bout de dix jours, la plateforme avait déjà reçu 1.050 appels et conversations. Numéros et contacts par ici.

8h36 : Des tickets de caisse qui pourraient sauver des vies. Un supermarché du Golfe de Saint-Tropez s'est associé aux forces de l’ordre pour imprimer sur les coupons les numéros d'appels en cas de violences intra-familiales : le 17, bien sûr, mais aussi le 114 et le 3919 . "Si une victime fait le 17, immédiatement, il y aura une patrouille qui viendra la prendre en charge où qu’elle se trouve", expliquent les gendarmes.

8h30 : Des milliers de Franco-Algériens sont bloqués en Algérie depuis le 17 mars et la suspension des voyages entre les deux pays. "Notre vie est en France" : c'est leur cri du coeur recueilli par France Bleu.

8h15 : Bilan de la pandémie dans le monde : au moins 241.682 morts, depuis son apparition en décembre en Chine. Le bilan établi ce samedi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas.

8h10 : Une charte pour organiser un déconfinement progressif en Ile-de-France. Voilà sur quoi travaillent les différents acteurs économiques de la région. Objectif : limiter au maximum l'affluence dans les transports en commun en incitant plus que jamais au télétravail. France Bleu Paris s'est procuré cette charte et vous la décrypte.

8h : L'avertissement du ministre de la santé : le déconfinement pourrait être repoussé si les Français se relâchent trop vite avertit Olivier Véarn, dans un entretien au Parisien-Aujourd'hui en France (contenu payant). Tout dépendra du respect du confinement "jusqu'au dernier moment".

7h56 : La Direction générale de la Santé a également présenté la nouvelles carte de déconfinement. Il y a peu de changement par rapport à la carte d'hier, mais les départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) passent de l'orange au vert.

Coronavirus : les départements en vert, orange et rouge au 2 mai 2020 © Visactu -

7h42 : Le gouvernement dévoile le détail des mesures concernant la vie sociale et les activités dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, en fonction de la circulation de l'épidémie dans les départements :

7h31 : "Mercredi j'annoncerai des premières décisions" en faveur des artistes dont l'activité a été fortement réduite par l'épidémie de coronavirus, écrit ce samedi Emmanuel Macron sur Twitter. Dans un texte intitulé "Culture en danger" publié jeudi et adressé à Emmanuel Macron, les intermittents du spectacle réclament une "année blanche" pour prolonger leurs droits à l'assurance chômage après la crise du coronavirus.

7h26 : Les passagers voyageant en Eurostar devront obligatoirement porter un masque dans les gares et dans les trains de la compagnie ferroviaire qui relie la Grande-Bretagne à la France et à la Belgique dès le lundi 4 mai, indique Eurostar dans un communiqué publié sur son site internet. Cette décision est prise, indique la compagnie, "conformément aux directives annoncées par les gouvernements français et belge".

7h22 : La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 240.000 morts dans le monde, dont plus de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi après-midi.

7h13 : Le Royaume-Uni a recensé samedi 621 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, portant le bilan total des décès à 28.131 dans le pays, le deuxième le plus touché en Europe, a annoncé le ministre du Logement, Robert Jenrick. Le nombre de contaminations officiellement comptabilisées atteint 182.260 cas (+4.806), a précisé le ministre lors d'une conférence de presse.

7h07 : L'Italie a annoncé samedi le plus important nombre de décès en 24 heures depuis le 21 avril, avec 474 morts, selon le bilan officiel de la pandémie de coronavirus. Ce rebond intervient deux jours avant le début du processus de déconfinement du pays. Ce sont désormais près de 29.000 personnes (28.710) qui ont été tuées par le coronavirus dans la péninsule, premier pays frappé de plein fouet en Europe.

7h03 : La Direction générale de la Santé a présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce samedi soir. Le Covid-19 a fait 24.760 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français. C'est 166 décès de plus en 24 heures. En réanimation, il y a 51 patients de moins qu'hier.

7h00 : Bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité lié au coronavirus ce dimanche.