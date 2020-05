DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche (1/2)

Le Covid-19 a fait 27.625 morts en France depuis le 1er mars, dont 96 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce samedi soir. La pression sur les services de réanimation continue sa très lente décrue.

Ce premier weekend de déconfinement marque la réouverture de certaines plages, du Pas-de-Calais jusqu'au Pays Basque, de Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, et des plages autours des lacs, tout en respectant de nombreuses règles sanitaires. France Bleu fait le point à l'aide de cartes interactives.

7h57 : Selon l'Agence Régionale de Santé de Centre-Val de Loire, 34 personnes travaillant à l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais ont été testées positives au coronavirus ce vendredi. Selon le secrétaire général adjoint de la Préfecture du Loiret Ludovic Pierrat, les cas confirmés et "cas contact" (qui ont été en contact avec des malades testés) ont été placés en quatorzaine.

7h34 : Dans plusieurs communiqués ce samedi, les syndicats Force Ouvrière, CGT et CFE-CGC de Conforama épinglent la banque BNP Paribas et interpellent sur la difficulté pour l'enseigne d'ameublement à accéder à un prêt garanti par l'État dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Conforama compte 9.000 salariés en France, mais 20.000 emplois dépendent aussi de l'enseigne chez ses fournisseurs et fabricants.

7h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce dimanche.