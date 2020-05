DIRECT - Coronavirus : 17.178 personnes hospitalisées, 36 personnes de moins en réanimation

Ce samedi, on dénombre 17.178 personnes hospitalisées et 1.665 patients en réanimation en France. Selon une source proche de l'exécutif, Emmanuel Macron fera "d'importantes annonces" pour le secteur automobile ce mardi. La LFP fixe le début des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au 23 et 22 août.