DIRECT - Coronavirus : 16 morts et 949 cas en France, suivez l'évolution de la situation ce dimanche

Le bilan s'est aggravé en France samedi, avec désormais 16 morts et 949 cas de coronavirus confirmés, soit 336 cas de plus et sept décès supplémentaires en 24h. La France est maintenue en "stade 2", mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin. Suivez l'évolution de la situation.

Le bilan du coronavirus s'est aggravé en France samedi : le ministère de la Santé a annoncé que 336 nouveaux cas et sept décès supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures dans le pays. 949 cas sont confirmés en France depuis le début de l'épidémie, et 16 personnes sont décédées. Le pays est maintenu en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin. À compter de lundi matin, et pour 15 jours, les établissements scolaires seront fermés dans ces départements. Les 13 régions de la métropole ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont touchées. L'Italie a pris des mesures exceptionnelles et placé 15 millions d'habitants en quarantaine.

L'essentiel

La situation en direct

8h30 : il est fortement conseillé de limiter les visites à une personne majeure et en bonne santé par patient dans tous les établissements de santé, y compris dans les maternités.

8h20 : les autorités préconisent de respecter les consignes de sécurité, et de réduire le plus possible les visites aux personnes âgées, en particulier dans les maisons de retraite.

8h10 : parmi les 949 cas confirmés, 278 sont directement liés à un foyer épidémique, a précisé le directeur général de la Santé hier soir.

7h55 : cinq régions sont particulièrement touchées par le virus : on compte 250 cas dans la région Grand-Est, 173 cas dans les Hauts-de-France, 129 cas en Bourgogne-Franche-Comté, 104 cas en Île-de-France, et 102 cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres régions comptent chacune moins de 50 cas.

7h50 : la France reste au stade 2 de la gestion de l'infection, mais le stade 3 est inéluctable, a indiqué le directeur général de la Santé.

7h40 : le bilan communiqué par les autorités de Santé samedi soir fait état de 949 cas avérés en France depuis le début de l'épidémie, soit 336 cas de plus en 24 heures. 16 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, soit sept morts de plus en 24 heures. 45 personnes sont actuellement en réanimation.

7h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.