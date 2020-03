DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche

Edouard Philippe a annoncé la fermeture ce samedi à minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de Coronavirus qui a fait 91 morts et contaminé près de 4.500 personnes.

Tous les lieux recevant du public et commerces "non essentiels" sont fermés depuis ce samedi minuit (photo d'illustration).

Face à un coronavirus de plus en plus virulent et des Français trop peu respectueux des mesures de sécurité, le gouvernement a décidé de fermer tous les lieux recevant du public et commerces "non essentiels" à partir de samedi minuit, tout en maintenant les élections municipales.

Le dernier bilan officiel, communiqué ce samedi soir, fait état de 91 décès et 4.500 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le nombre de contaminés a doublé en 72 heures. 300 personnes sont actuellement en réanimation.

8h05 : Le nombre d'appels liés au coronavirus explose au 15. Les médecins régulateurs, ceux qui décrochent, sont débordés. Des bénévoles, retraités et étudiants, se portent volontaires pour les aider. Exemple à Toulouse. Mais attention à ne pas saturer le 15. Le Samu de Valence suffoque, selon Yohan Pannetier, assistant de régulation et secrétaire SUD Santé Sociaux. "Les gens nous téléphonent pour que nous les rassurions sur le coronavirus, mais ce n'est pas notre rôle", rappelle Yohan Pannetier. "Nous avons mis 8 minutes à prendre un appel concernant un arrêt cardiaque", déplore-t-il.

7h58 : Les colonies de vacances et l'accueil périscolaire ou extrascolaire pour les vacances de printemps seront "annulés parce que nous sommes dans une période très proche et les mêmes principes qui valent pour le domaine scolaire valent pour ce domaine-là", a expliqué Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale lors d'un point presse ce samedi après-midi. "En ce qui concerne les vacances d'été, nous n'annulons rien à ce stade", a-t-il précisé.

7h49 : La prise d'anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène ou la cortisone, pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection de coronavirus, a prévenu Olivier Véran, le ministre de la Santé.

7h51 : Les élections municipales des 15 et 22 mars sont maintenues malgré l'épidémie de coronavirus, avec le premier tour ce dimanche. Des mesures de précaution sont prises dans les bureaux de vote pour le premier tour ce dimanche. Exemple dans la Manche où il es recommandé d'apporter son stylo pour l'émargement.

Coronavirus : les précautions prises dans les bureaux de vote pour les municipales © Visactu

7h40 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a ensuite présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France ce samedi soir : le bilan est de 4.500 cas de contamination confirmés et de 91 mors. C'est 12 décès et 838 cas supplémentaires en 24 heures en France. Le nombre de cas a doublé en 72 heures. Il y a 300 cas grave en réanimation. Le pays est désormais au stade 3 de l'épidémie.

Coronavirus : le bilan en France ce samedi soir. © Visactu -

7h37 : Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce samedi soir la fermeture de tous les lieux recevant du public et commerces "non essentiels" à partir de ce samedi soir à minuit. France Bleu vous explique.

7h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.