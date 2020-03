DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche

L'épidémie de coronavirus a causé à ce jour la mort de 562 patients à l'hôpital (112 supplémentaires en 24 heures) en France et 6.172 malades sont hospitalisés, dont près de 1.525 cas graves en réanimation, a annoncé samedi soir le ministère de la Santé.

Le gouvernement a demandé l'avis de son conseil scientifique sur la suite à donner à la mesure de confinement et passé commande de plus de 250 millions de masques, dont la pénurie pèse sur les soignants. Il va aussi va aussi multiplier les tests de dépistage. Selon le dernier bilan officiel de l'épidémie de Coronavirus ce samedi, 6.172 personnes sont hospitalisées dont 1.525 en réanimation. Les communes durcissent les mesures de contrôle. Certaines ont décidé de mettre en place un couvre-feu.

8h06 : Des hôpitaux du land allemand du Bade-Wurtemberg et de Suisse proposent des lits de réanimation, pour soulager les établissements haut-rhinois engorgés par les malades du coronavirus.

8h05 : Deux arrêtés ont été publiés ce samedi au Journal Officiel. Ils autorisent notamment les routiers à réapprovisionner les enseignes en nourriture et en médicaments ce dimanche, alors qu'ils ne sont habituellement pas autorisés à rouler ce jour-là. Leur durée de travail quotidienne a été augmentée.

8h03 : L'Italie enregistre ce samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte le bilan à 4.825 personnes tuées par la pandémie de coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.

Les autorités italiennes ont annoncé 6.557 nouveaux cas positifs, un autre record inquiétant. La région de Milan, la Lombardie (nord), où les services de santé sont débordés, a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas.

8h02 : De Rome à New York en passant par Paris, près d'un milliard de personnes dans le monde sont confinées chez elles ce week-end, dans l'espoir d'enrayer la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 11.400 morts et menace de priver d'emplois des millions de personnes.

7h56 : Pour ce premier week-end de confinement, les communes durcissent les mesures. Certaines ont décidé de mettre en place un couvre-feu. La gendarmerie va aussi être mobilisée pour faire respecter les consignes. France Bleu fait le point.

7h51 : Pour la première fois en France, l'armée déploie son hôpital aérien pour assurer l’évacuation simultanée d’une dizaine de malades atteints par le coronavirus. En parallèle, un porte-hélicoptères amphibie va appareiller pour évacuer des patients en réanimation.

7h45 : "La situation va continuer à s'aggraver, avant que les effets du confinement et de la prise de distance fassent leur preuve", prévient ce samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran lors d'une conférence de presse au sujet de l'épidémie de coronavirus. Il admet ainsi ne pas savoir "pour combien de temps nous devrons nous tenir à distance les uns des autres, mais une chose est certaine, c'est qu'il faudra se montrer très patient et très solidaire". Il a par ailleurs annoncé que la France avait commandé "plus de 250 millions de masques."

7h31 : Alors que le nombre de joueurs est en baisse, un costarmoricain a remporté le jackpot à l'Euromillions vendredi. Il vient de gagner 17 millions d'euros. Il ne s'est pas encore fait connaître auprès de la FDJ.

7h28 :Le maire de Bouchain, dans le Nord, a fait une découverte assez miraculeuse dans le grenier de son Hôtel de ville vendredi. Il a retrouvé 30.000 masques de protection , dont 18.000 FFP2, achetés en prévention du temps de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009 et 2010.

7h21 : Vous êtes nombreux à travailler depuis votre domicile, faire l'école aux enfants et partager les écrans. France Bleu vous propose des conseils pour ne pas craquer tout au long de cette crise exceptionnelle.

7h09 : En France, 14.459 cas de Covid-19 sont recensés ce samedi, informe le directeur général de la santé Jérôme Salomon par communiqué. C'est 1.847 de plus en 24 heures. 6.172 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 1.525 cas graves en réanimation. 562 personnes sont décédées à l'hôpital en tout, soit 112 morts de plus.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.