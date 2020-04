DIRECT - Coronavirus : plus de 500 entrées en réanimation en 24 heures, de nouveaux transferts de patients

L'épidémie de coronavirus en France a fait plus de 7.560 morts, dont 5.532 à l'hôpital et au moins 2.028 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel samedi.502 nouveaux patients ont été admis en réanimation en 24h.