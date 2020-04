DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche (2/2)

Edouard Philippe est attendu ce dimanche pour un nouvel exercice d'explication sur l'épidémie de Covid-19 et le déconfinement à venir, alors que le bilan dépasse désormais les 19.300 morts et que la pression baisse toujours légèrement sur le système de santé.

L'essentiel

Le direct

15h14 : Le second tour des élections municipales aura sûrement lieu après l'été et non le 21 juin comme prévu a déclaré ce dimanche la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault. "Nous pensons qu'il sera difficile de tenir les élections au mois de juin", a expliqué la ministre chez nos confrères de France 3. Le second tour des municipales, prévu le 22 mars, a été reporté au lendemain du premier tour en raison de la crise du coronavirus.

