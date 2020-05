DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce dimanche (2/2)

Ce lundi, le gouvernement présentera au Sénat le texte qui doit prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19. Autre texte gouvernemental, celui qui prévoit l'organisation des élections municipales interrompues à la mi-mars : ce pourrait être les 27 septembre et 4 octobre.

La Direction générale de la Santé a présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce samedi soir. Le Covid-19 a fait 24.760 morts depuis le 1er mars dans les hôpitaux et Ehpad français. C'est 166 décès de plus en 24 heures. En réanimation, il y a 51 patients de moins qu'hier.

15h06 : Saluant "l'engagement des Français", Christophe Castaner a rappelé ce dimanche au Grand jury RTL/Le Figaro/LCI que l'objectif est un déconfinement "dès le 11 mai", avec des contraintes de circulation. "Nous allons l'atteindre, j'en suis convaincu, parce que les Français ont fait des efforts significatifs depuis le début du confinement et je n'imagine pas une seconde qu'ils lèvent leur engagement et que du coup, ils fassent courir un risque collectif à chacun", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

15h02 : Selon le préfet de Provence-Alpes Côte d’Azur, les règles du confinement sont moins respectées depuis quelques jours dans certaines villes de la région classée verte sur la carte provisoire du déconfinement. "Attention", dit-il, la situation est encore fragile.

14h59 : Il est prématuré de discuter d'une aide que l'Etat pourrait apporter à la SNCF, a répondu en substance le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, au lendemain d'un appel en renfort du PDG du groupe ferroviaire.

14h55 : Depuis le début du confinement, tous les parcs à jeux en intérieur sont fermés, sans date annoncée de réouverture. À Amiens, sur la ZAC du quartier Montières, les gérants de ces aires de jeux demandent notamment une annulation des loyers sur toute la période du confinement.

14h47 : Depuis une semaine, le parc de la Légion d'Honneur à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), rouvre ses grilles mais uniquement aux enfants porteurs de handicap, notamment les autistes. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces jeunes et leurs parents qui vivent très mal le confinement.

14h20 : Faudra-t-il un ticket cet été pour accéder à la plage d'Argelès ? Pour faire respecter les distances sanitaires sur les plages, la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) réfléchit à un système de réservation électronique. À Canet, le maire évoque "un possible numerus clausus".

14h10 : C'est dimanche et malgré le confinement, c'est Top 14. Les plus grands clubs de rugby français participent à un live solidaire depuis 14h. Accessible, sur Facebook, Twitter et ci-dessous sur YouTube. Ce direct de huit heures permettra de récolter des dons pour Les Petits Frères des Pauvres. C'est l'ASM Clermont Auvergne qui est la première équipe à s'exprimer

14h05 : Le gouvernement a mis au point un projet de loi pour organiser les élections municipales interrompues au lendemain du 1er tour le 15 mars. C'est qu'a appris franceinfo de source gouvernementale, confirmant une information du Journal du dimanche. Ce sera, selon la radio, le 27 septembre pour le 1er tour et le 4 octobre pour le second. Le texte serait soumis au Parlement avant début août.

