DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran promet de meilleurs salaires aux soignants, 312.000 morts dans le monde

Le Covid-19 a fait 27.625 morts en France depuis le 1er mars, dont 96 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce samedi soir. Le ministre de la santé promet de meilleurs salaires aux soignants et un assouplissement des 35 heures.

La France a enregistré 96 nouveaux décès en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus, avec 27.625 décès au total depuis le 1er mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, a indiqué samedi la Direction générale de la Santé. Olivier Véran le ministre de la Santé a annoncé dans le JDD de meilleurs salaires aux soignants et un assouplissement des 35 heures.

Ce premier weekend de déconfinement marque la réouverture de certaines plages, du Pas-de-Calais jusqu'au Pays Basque, de Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, et des plages autours des lacs, tout en respectant de nombreuses règles sanitaires.

15h43 : François Bayrou a appelé dimanche sur France Inter Emmanuel Macron, dont il est l'allié, à "présenter aux Français un nouveau modèle d'organisation de la société et des pouvoirs", en plaidant pour davantage de responsabilités données aux territoires pour l'après-crise du coronavirus.

15h32 : Ce dimanche, devant le Petit Palais à Avignon, c'était séance de sport en plein air. L'association Solid'Air a repris les entrainements, entre montées de genoux et étirements en musique, avec un nombre de sportifs réduit pour respecter les règles de distance.

15h25 : La Protection Civile de la Mayenne fait preuve d'innovation afin de combattre le virus. Avec plusieurs partenaires institutionnels, l'association de secouristes met en place une unité de mobile de dépistage de Covid-19. C'est une première en France.

14h31. Seine-Saint-Denis : un agent d'une école de Pierrefitte positif au coronavirus. Cet agent est entré en contact avec des enseignants lors de la pré-rentrée. Ils ont été placés en quatorzaine chez eux à titre préventif. Pareil pour tous les autres membres du personnel de l'école qui ont côtoyé cet agent.

14h22. Olivier Véran promet un plan pour l'hôpital d'ici l'été, de meilleurs salaires pour les soignants et un assouplissement des 35 heures. "Il faut travailler à une augmentation" des salaires des personnels hospitaliers, "au-delà des primes", déclare le ministre dans un entretien au Journal du dimanche, sans donner plus de détails. Concernant le temps de travail, il explique : "il ne s'agit pas d'obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire."

14h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce dimanche après-midi et ce dimanche soir.