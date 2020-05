DIRECT - Coronavirus : un weekend de l'Ascension sous le signe d'un prudent déconfinement religieux en France

Ce samedi, on dénombre 17.178 personnes hospitalisées et 1.665 patients en réanimation en France. Gérald Darmanin annonce ce dimanche que le gouvernement va exonérer de trois milliards d'euros de charges sociales des entreprises particulièrement touchées par la crise du coronavirus.

Un weekend de l'Ascension sous le signe d'un prudent déconfinement religieux en France : avec des indicateurs sanitaires de plus en plus encourageants, des catholiques peuvent se rendre à la messe dimanche et des musulmans célébrer l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan.

La baisse du nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation s'est poursuivie samedi, avec 1.665 patients, soit 36 de moins en 24 heures, a indiqué la direction générale de la santé dans un communiqué.

15h22 : "Je ne recommande pas d'ouvrir les synagogues pour les fêtes de Chavouot de Pentecôte", du 28 au 30 mai, plaide sur franceinfo ce dimanche Michel Serfaty, rabbin de Ris-Orangis (Essonne). Il explique que cet office "dure trois heures dans un espace fermé" : "Même si l'on mettait les meilleures conditions ventilations, ce dont je doute, l'espace d'un mètre est absolument insuffisant", précise-t-il.

14h30 : Le gouvernement va exonérer de trois milliards d'euros de charges sociales des entreprises de secteurs particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire, comme la restauration, le tourisme, la culture ou le sport, annonce Gérald Darmanin lors de l'émission Le Grand Jury.

Gérald Darmanin annonce l’exonération de 3 milliards d'euros de charges sociales pour les entreprises les plus touchées par la crise (photo d'illustration) © Maxppp - Philippe de Poulpiquet

14h25 : Plus de 2.000 musulmans participent à une prière de l'Aïd-el Fitr ce dimanche matin, au sein du complexe sportif Louison-Bobet à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Toutes les consignes sanitaires ont été respectées pour organiser ce rassemblement, les personnes sont notamment placées à un mètre de distance les unes des autres.

14h19 : Ce samedi, on dénombre 17.178 personnes hospitalisées, en cumulant les admissions et les sorties. S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données collectées par Santé Publique France aura lieu lundi, en raison du pont de l'Ascension.

14h14 : La Direction générale de la Santé a fait un nouveau point sur l'épidémie ce samedi soir. Il y a actuellement 1.665 malades en réanimation, soit 36 patients de moins qu'hier à l'échelle nationale. La pression sur ces services continue dont sa très lente décrue.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, samedi 23 mai 2020 © Visactu -

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce dimanche après-midi et ce dimanche soir.