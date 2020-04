DIRECT - Coronavirus : les masques en vente chez les buralistes, un "plan vélo" de 20 millions d'euros

Le coronavirus a fait 24.087 morts en France depuis le début de l'épidémie. Après avoir réuni les élus locaux, en première ligne en vue du déconfinement le 11 mai, le gouvernement poursuit les concertations avec les partenaires sociaux et les élus locaux, ce jeudi.

L'épidémie de Coronavirus en France a fait 24.087 morts depuis le 1er mars dont 15.053 dans les hôpitaux et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Le Premier ministre Édouard Philippe a réuni mercredi préfets et élus locaux, afin de faciliter une reprise a minima de l'activité éducative, économique et sociale à partir du 11 mai date de la mise en oeuvre du plan de déconfinement progressif. Il doit s'entretenir avec les partenaires sociaux ce jeudi pour définir les conditions du retour au travail dans les entreprises.

7h40 : à partir de ce jeudi, vous pouvez trouvez des masques lavables en tissu chez votre buraliste, s'il a été fourni. leur prix est autour de cinq euros. Les détails dans cet article.

7h35 : pour la maire de Paris Anne Hidalgo, le port du masque dans la rue est "absolument indispensable" dans la capitale. Elle indique que deux millions de masques en tissu lavable ont été commandés et seront distribués aux Parisiens gratuitement.

7h15 : avec le "plan vélo", un forfait de 50 euros sera offert aux cyclistes qui veulent faire réparer leur bicyclette d'occasion. Des formations pour apprendre ou réapprendre à rouler à vélo seront aussi mises en places, et le forfait "mobilité durables" sera augmenté jusqu'à 400 euros dans le secteur privé.

7h13 : le gouvernement va débloquer 20 millions d'euros pour mettre en place un "plan vélo" en vue du déconfinement. Le but est d'aider ceux qui le souhaitent à se rendre au travail en vélo, en aidant notamment les villes et départements qui préparent des pistes cyclables et des zones piétonnes provisoires.

6h56 : Le DJ français Bob Sinclar sera lundi au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris pour un concert exceptionnel, afin de récolter des fonds pour la lutte contre le coronavirus. "Le live débutera à 20h02, juste après l'applaudissement aux soignants et sera retransmis en direct (...). Nous comptons sur votre présence virtuelle et vos dons", a indiqué la plateforme Cercle Music, qui produit et retransmet des concerts de musique électro depuis des endroits insolites.

6h48 : Les Restos du Coeur sont en première ligne auprès des personnes les plus démunies. France Bleu, radio partenaire de l'association, se mobilise ce samedi 2 mai pour mettre en lumière ses actions et ses bénévoles. Tous les détails ici.

6h44 : La Ligue de football professionnel (LFP) n'actera la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 que si elle reçoit un document officiel du gouvernement, a appris franceinfo de source interne à la Ligue.

6h27 : Footing, cyclisme, tennis... quels sports pourrez-vous pratiquer à partir du 11 mai ? On fait le point.

6h25 : Pandémie oblige, les Français sont appelés à partir en vacances près de chez eux cet été.

6h22 : A partir du 11 mai, les déplacements seront limités à 100 km maximum autour de soi. Comment savoir dans quel périmètre vous êtes autorisés à vous déplacer ? France Bleu Berry a testé deux plateformes qui vous permettent de visualiser jusqu'où vous pouvez aller.

6h11 : Le nombre de personnes décédées à domicile du Covid-19, "plus compliqué à évaluer" que les morts à l'hôpital ou en Ehpad, sera connu "au mois de juin", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Santé publique France est chargé de faire cette estimation, à partir de l'analyse des certificats de décès, qui mentionnent normalement la cause et le lieu de la mort.

6h03 : Cette infographie résume la situation le 29 avril.

La situation mercredi 29 avril 2020 © Visactu

6h02 : Voici le dernier bilan officiel, publié par la direction générale de la Santé mercredi soir

427 décès en 24 heures , 24.087 morts au total dont 15.053 dans les hôpitaux et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

, 24.087 morts au total dont 15.053 dans les hôpitaux et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 1.070 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, 26.834 personnes ont été hospitalisées en France depuis le début de la crise.

ont été enregistrées en 24 heures, 26.834 personnes ont été hospitalisées en France depuis le début de la crise. La décrue se confirme dans les services de réanimation avec 180 patients en moins.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations autour du coronavirus.