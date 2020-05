DIRECT - Déconfinement : le point sur la situation ce jeudi

Le coronavirus a fait plus de 27.000 morts en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan. Après les commerces ou encore les plages de Bretagne, de Loire-Atlantique et de Vendée, les écoles de Paris et Lyon rouvrent leurs portes ce jeudi.

Alors que plus de 400.000 commerces et de nombreuses plages de Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée ont rouvert, Emmanuel Macron a affiché mercredi un optimisme prudent à l'issue d'une visioconférence avec les préfets de région et les directeurs des Agences régionales de santé. Le chef de l'Etat s'est dit prêt à "corriger constamment le tir" si des mesures "ne fonctionnent pas". 27.074 personnes sont mortes du Covid-19 en France selon un nouveau bilan présenté mercredi soir par la Direction générale de la santé.

6h59 : Les personnels hospitaliers de 40 départements recevront le montant maximal de la prime promise par le gouvernement en récompense de leurs efforts durant l'épidémie de coronavirus, soit 1.500 euros net, a indiqué ce mercredi le ministère de la Santé à l'AFP. Ces départements sont essentiellement ceux du nord et de l'est du pays, où se situent les régions les plus durement frappées par le Covid-19.

6h44 : Les grands magasins de la capitale seront fermés au public jusqu'au 10 juillet, a annoncé la préfecture de police de Paris. Les syndicats s'inquiètent des conséquences sur l'emploi.

6h39 : Il se vantait sur Facebook d'avoir réussi à échapper à la vigilance des autorités, après une cinquantaine de sorties en montagne pendant le confinement. Les gendarmes des Hautes-Pyrénées ont arrêté un homme de 26 ans en flagrant délit, lors d'une nouvelle sortie escalade.

6h28 : Comment Papille, le premier chat contaminé en France, a failli mourir du coronavirus ? Réponse dans cet article.

6h21 : Consultez notre carte des plages bretonnes à nouveau accessibles au public. Les plages rouvrent également en Vendée et Loire-Atlantique.

6h12 : Le Sanctuaire de Lourdes rouvrira samedi 16 mai pour permettre un recueillement individuel. Les pèlerinages sont toujours interdits et aucune messe publique ne peut y être célébrée.

6h07 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, mercredi 13 mai 2020.

6h06 : Le dernier bilan officiel communiqué mercredi soir par la Direction générale de la Santé.

83 décès en 24 heures, 27.074 morts depuis le début de l'épidémie

2.428 patients en réanimation (-114 en 24 heures), 21.071 personnes hospitalisées

140.734 cas confirmés (+507 en 24 heures)

Depuis le 24 mars, c'est la première fois que le nombre de patients en réanimation descend sous la barre des 2.500 personnes a précisé la Direction générale de la Santé.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce jeudi.