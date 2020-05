DIRECT - Coronavirus: le second tour des municipales en juin ou en janvier, un long week-end sous surveillance

Le coronavirus a causé 28.132 décès depuis le 1er mars en France selon le bilan publié mercredi soir par la direction générale de la Santé. Les chiffres avaient été revus à la baisse mardi, les données issues des Ehpad et établissements médico-sociaux ayant été révisées. La réforme des services de santé après la crise du coronavirus passera par une "hausse de salaire" pour le personnel hospitalier, a promis Olivier Véran. Le ministre de la Santé a en outre reconnu que le gouvernement n'avait été "ni assez vite, ni assez fort" sur ce dossier par le passé. Le second tour des municipales aura lieu en juin ou en janvier au plus tard, a indiqué le Premier ministre aux chefs de parti.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

8h27 : la compagnie Easyjet prévoit une reprise de certains vols à partir du 15 juin.

8h17 : on vous le disait tout à l'heure, le second tour des municipales aura lieu en juin, ou en janvier au plus tard, a indiqué le Premier ministre hier soir. Si le second tour est organisé après l'automne, les deux tours devront être réorganisés. On vous explique dans cet article.

8h10 : dès la semaine prochaine, les tests sérologiques seront remboursés pour les patients qui ont une ordonnance. On vous explique dans cet article.

08h : 44 cas de coronavirus supplémentaires ont été détectés à l'abattoir de Kerméné, dans les Côtes-d'Armor. En tout, 115 cas liés à cet abattoir ont été identifiés pour le moment.

7h53 : ce premier week-end déconfiné, mais sous surveillance est aussi un test pour savoir si les mesures barrières peuvent être appliquées sur les plages et lieux de loisirs. Ce n'est pas toujours le cas : dans le Finistère, le préfet ferme deux plages près de Brest : il y avait beaucoup trop de monde sur la plage hier, et les règles n'étaient pas toujours respectées.

Les règles du déconfinement n'ont pas été respectées sur les plages de Locmaria-Plouzané. - Viviane Godebert

7h49 : ce sondage indique que 69% des Français vont attendre la dernière minute et les décisions du gouvernement à venir, fin-mai ou début juin, avant de faire une réservation. 60% des personnes interrogées affirment également qu'elles iront dans un endroit "pas trop fréquenté par les touristes".

7h47 : les vacances vont en tout cas, à coup sûr, être perturbées par l'épidémie. Les trois quarts des Français qui envisagent de partir en vacances cet été ont ou vont en modifier l'organisation à cause de l'épidémie, indique un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Cela monte même à 86% pour les 18/24 ans.

7h40 : on devrait savoir au 15 juin ou il est possible d'aller pendant les vacances d'tété. Le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué sur franceinfo, hier soir, qu'"il est important qu'au 15 juin, on puisse avoir la vision d'ensemble qu'il sera possible de faire ou pas" en termes de déplacements, pour que chacun puisse organiser ses vacances d'été.

7h37 : si la France a pu rapatrier beaucoup de ses ressortissants dans des pays isolés pour cause de Covid-19, ils sont encore nombreux à attendre de pouvoir rentrer. Au Maroc notamment, des personnes ayant des problèmes de santé ne sont toujours pas prioritaires. L'enquête de la cellule investigation de Radio France est à lire ici.

7h33 : Bison Futé prévoit d'ailleurs une augmentation du trafic sur tout le territoire, même si, évidemment, le trafic restera bien en dessous des niveaux habituels pour cette période, avec la limite des 100 km. Les prévisions dans cet article.

7h25 : pour ce long week-end de l'Ascension, alors que les départs en pour quelques jours de liberté devraient être relativement nombreux, les contrôles sont renforcés sur les routes et dans les gares pour faire respecter la limite des 100 kilomètres autour de son domicile.

7h13 : Edouard Philippe considère qu'un scrutin en septembre serait compliqué en raison de la rentrée scolaire. Et les mois qui suivent sont aussi très contraints du point de vue parlementaire, car il y a les lois de finance et cela ne permet pas de suspendre l'activité du Parlement pour faire campagne.

7h : le Premier ministre a écarté la possibilité d'un scrutin en septembre "très clairement, et l'automne aussi, en disant c'est juin ou janvier", a rapporté le président de LR Christian Jacob à l'issue de cette réunion à Matignon.

6h55 : le second tour des élections municipales se tiendra en juin, ou au plus tard en janvier, a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe aux chefs de partis hier soir.

6h45 : La seule plage de France où l'on peut poser sa serviette sur le sable ouvre ce jeudi à la Grande-Motte (Hérault). Le dispositif est encadré par des règles très strictes.

6h36 : Les conditions de réouverture des deux principaux marchés de Rouen vont être élargies ce week-end des 22, 23 et 24 mai 2020. Le port du masque est désormais obligatoire sur tous les marchés de la ville.

6h24 : "600 à 800 patients sont signalés" aux brigades sanitaires chaque jour, a indiqué mercredi sur franceinfo Nicolas Revel, directeur général de l'Assurance maladie. Il a dressé un premier bilan des brigades crées pour juguler l'épidémie de coronavirus. Sur sept jours, ce sont "un peu plus de 4.000 patients qui ont été remontés par les médecins". Chaque patient a en moyenne "trois ou quatre personnes" cas contacts, "c'est moins que ce que nous avions anticipé dans ce que sont les projections", a également expliqué Nicolas Revel.

6h15 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement du mercredi 20 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, mercredi 20 mai 2020 © Visactu

6h05 : Le bilan quotidien communiqué par la Direction générale de la Santé mercredi soir.

28.132 décès recensés en France depuis le 1er mars

1.794 cas graves en réanimation (-100 en 24 heures)

17.941 personnes hospitalisées (-527 en 24 heures)

143.845 cas de contamination confirmés en France depuis le 1er mars (+418 en 24 heures)

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce jeudi matin.