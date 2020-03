DIRECT - Coronavirus : le virus continue à progresser en France, treize régions touchées

Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, 285 personnes ont été contaminées en France. Le pays a enregistré 73 cas de plus en 24 heures, entre mardi et mercredi. Le virus a causé quatre décès dans le pays. 15 malades sont toujours en réanimation.

285 personnes sont atteintes du Coronavirus Covid-19 en France, soit 73 nouveaux cas en 24 heures, ont annoncé les autorités mercredi soir. Quatre personnes sont mortes et 15 malades sont en réanimation. Le dernier décès remonte à mardi après-midi. Il s'agit d'un homme de 92 ans dans le Morbihan. Les zones les plus touchées sont l'Oise, la Haute-Savoie, le Morbihan et le Haut-Rhin. Les rassemblements y sont interdits et certaines écoles sont fermées. La France reste en stade 2 de l'épidémie.

L'essentiel

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Au moins 285 personnes ont été contaminées en France, 15 sont hospitalisées dans un état grave.

Dans le monde, l'épidémie a fait 3.155 morts pour plus de 92.000 cas dans 77 pays. Le virus a fait quatre décès dans l'Hexagone .

. La France est placée en stade 2 de l'épidémie, sur une échelle de 3.

L'Etat français réquisitionne tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus.

de protection pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus. Emmanuel Macron réunit jeudi après-midi à l'Elysée une trentaine de médecins, scientifiques et responsables de laboratoires pour "faire un point collectif sur l'état des lieux du virus et des solutions" pour faire face à la crise.

et responsables de laboratoires pour "faire un point collectif sur l'état des lieux du virus et des solutions" pour faire face à la crise. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont accordés mercredi pour développer au sein du G7 une coordination sanitaire, scientifique et économique pour lutter contre le virus.

L'Organisation mondiale de santé (OMS) fait état d'un taux de mortalité estimé maintenant à 3,4% globalement, contre un taux bien inférieur à 1% pour la grippe. Mais le Covid-19 se propage moins efficacement que la grippe.

globalement, contre un taux bien inférieur à 1% pour la grippe. Mais le Covid-19 se propage moins efficacement que la grippe. Le prix des gels hydroalcooliques est encadré par décret depuis mercredi.

Malgré des étalages vides dans certains supermarchés, il n'y a pas de de pénurie. France Bleu vous explique.

La situation en direct

8h57 : deux nouveaux cas ont également été détectés dans le Val d'Oise. Il s'agit d'un père et son fils, à Louvres. Le groupe scolaire "Le Bouteiller" est fermé sur décision de la préfecture, qui précise s'agit d'"un enfant fréquentant le groupe scolaire et d'un parent ayant participé à la vie de l’école".

8h44 : deux nouveaux cas ont été détectés à Montpellier. Il s'agit d'un couple qui a séjourné récemment dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont âgés de 70 et 71 ans, et "leur état clinique ne présente pas de signe de gravité", indique l'ARS à France Bleu Roussillon.

8h33 : vous le savez, les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné sont interdits. Pourquoi cette limite de 5.000 personnes ? On vous explique dans cet article.

8h25 : six nouveaux cas ont été détectés dans le Morbihan hier soir. Parmi eux, trois à Saint-Pierre-Quiberon, indique France Bleu Armorique. La ville devient un foyer épidémique, tout comme la commune de Brec'h, en raison de sa proximité avec Auray. Cela implique la fermeture des écoles et des crèches pour deux semaines.

8h10 : le coronavirus perturbe aussi le cinéma : la sortie du prochain James Bond, "Mourir peut attendre", a été repoussée d'avril à novembre. Ses producteurs et distributeurs craignent une fermeture des salles de cinéma dans plusieurs pays. On vous explique dans cet article.

7h44 : le gouvernement souhaite que ce décret sur l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques soit signé ce soir et appliqué dès demain.

7h41 : le ministre de l'Économie Bruno Le maire l'a annoncé hier, les prix des gels hydroalcooliques vont être encadrés par décret. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher indique ce matin sur franceinfo que l'état avait proposé un prix allant jusqu'à 2 euros les 50ml, et 3 euros les 100 ml.

7h25 : Le chef de l'Etat Emmanuel Macron et Donald Trump se sont accordés mercredi pour développer au sein du G7 une coordination sanitaire, scientifique et économique pour lutter contre le virus.

7h15 : Emmanuel Macron réunit , cet après-midi, les principaux acteurs de la recherche publique et privée (médecins, scientifiques, directeurs de laboratoire...) engagés dans la lutte contre la maladie pour faire un point sur la situation.

7h : _"_Il est important de rappeler que la forme principale de cette maladie est bénigne, autour de 80%", ce qui explique le grand nombre de cas soignés à leur domicile, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon hier soir.

6h55 : Une "bonne centaine" d'écoles, collèges et lycées restent fermés en France, essentiellement dans l'Oise (35.000 élèves touchés) et le Morbihan (9.000).

6h45 : Treize régions sont touchées, dont la Guyane où de premiers cas ont été recensés. Les principaux foyers de cas groupés restent l'Oise, la Haute-Savoie, le Morbihan et le Haut-Rhin.

6h40 : mercredi soir, la France comptait 285 cas confirmés de Coronavirus Covid-19, soit 73 de plus que mardi. Quatre personnes sont décédées, et 15 se trouvent toujours en réanimation.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.