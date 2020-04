DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi

509 patients sont morts du coronavirus dans les hôpitaux français en 24 heures, portant le bilan à 4.032 morts a annoncé mercredi le numéro 2 du ministère de la Santé. Pour désengorger les hôpitaux parisiens, 100 patients supplémentaires vont être transférés de l'Ile-de-France vers une autre région, moins touchée, ce jeudi. Auditionné devant les députés, le Premier ministre Edouard Philippe a prévenu que la fin du confinement, officiellement prévue le 15 avril, n'aura probablement pas lieu "en une fois, partout et pour tout le monde".

8h29 : "Il y a beaucoup d'inquiétude, évidemment", précise le patron de la CFDT. "On a des inquiétudes sur la situation économique plus globale des entreprises. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps." Il demande aussi à ce que des entreprises "n'abusent pas" de ces dispositifs. Comme la CGT, Laurent Berger se dit favorable à un taux d'indemnisation passant à 100% pour tous, et non seulement pour les salariés au Smic.

8h27 : le chômage partiel, "c'est sûrement la moins mauvaise des solutions de crise", estime Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT sur franceinfo. "Là, le chômage partiel, c'est évidemment un choc pour tout le monde et, pour tous les salariés qui le subissent, une perte de revenus. Mais, c'est la garantie, une fois ce choc passé, de maintenir son emploi", a-t-il dit.

8h22 : le gouvernement interdit les déménagements sauf "pour des situations exceptionnelles". Les professionnels du secteur sont soulagés, car il est très difficile pour eux de respecter les mesures barrières pour éviter la contamination.

8h18 : partout en France, entreprises et particuliers fabriquent des visières de protection et du matériel pour protéger les soignants. Une plateforme a été créée pour regrouper toutes les initiatives, à découvrir dans cet article.

8h10 : la "prime Macron" va être doublée pour les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. Cette prime versée par les entreprises, mise en place lors de la crise des Gilets Jaunes, va pouvoir passer de 1.000 à 2.000 euros. Une revalorisation sous certaines conditions, qu'on vous explique dans cet article.

7h53 : en Haute-Savoie, un directeur d'Ehpad appelle à l'aide : "Les résidents s'éteignent comme des bougies", témoigne-t-il dans cet article. Le directeur manque cruellement de personnel, alors que la moitié des agents sont absents en raison de l'épidémie. "On est complètement démuni, C'est une question de vie ou de mort", implore-t-il.

7h50 : dans le Grand Est, les deux-tiers des établissements de la région sont touchés. D'après l'ARS, 570 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans les Ehpad de la région.

7h45 : en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence régionale de Santé a dévoilé ses chiffres : près d'un quart des Ehpad de la région sont touchés par la pandémie. 93 résidents sont décédés dans la région d'après l'ARS, mais le bilan devrait être bien plus lourd, si on se fie aux premiers chiffres récoltés par France Bleu.

7h41 : si les chiffres des personnes mortes du coronavirus en hôpital sont communiqués tous les soirs par le ministère de la Santé, ceux des morts en Ehpad ne sont pour le moment pas estimés, alors que ne nombreux décès se produisent en maison de retraite. Ils devraient être comptabilisés et communiqués à partir de ce soir.

7h35 : lors de cette audition, la question des masques et des médicaments a aussi été évoquée. La France a commandé "plus d'un milliard et demi de masques en France et à l'étranger", a indiqué Olivier Véran. "Nous avons de quoi tenir durablement" en médicaments mais "devons faire attention à la ressource", a souligné le Premier ministre.

7h25 : lors de leur audition à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont également évoqué le calendrier scolaire. Et "il est désormais acquis qu'il ne sera pas possible d'organiser dans des conditions normales le bac 2020", a indiqué Edouard Philippe. Le ministre de l'éducation doit s'exprimer avant la fin de la semaine, probablement vendredi.

7h02 : La Poste s'est engagée à renforcer ses équipes pour augmenter progressivement le nombre de jours de distribution de la presse, du courrier et des colis à quatre jours par semaine et rouvrir des points de présence dans les quartiers sensibles et les zones rurales.

6h47 : les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Paca vont envoyer des 320 infirmiers et soignants pour épauler le personnel des régions les plus en difficulté, notamment l'Ile-de-France a annoncé le directeur général de la Santé.

6h34 : Les contrôles de police seront renforcés dans l'agglomération parisienne dès vendredi pour éviter les départs en vacances interdits en cette période de confinement.

6h31 : 100 malades supplémentaires vont être transférés hors d'Ile-de-France d'ici ce jeudi midi.

6h23 : "Il ne sera pas possible d’organiser le bac 2020 dans des conditions normales" a prévenu le Premier ministre.

6h10 : Il est "probable" que le "déconfinement" en France ne se fasse pas "en une fois et pour tout le monde" a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe mercredi devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion du coronavirus.

6h03 : 509 patients sont morts du coronavirus dans les hôpitaux français ces 24 dernières heures, soit une nouvelle hausse record depuis le début de l'épidémie, qui porte le bilan total à 4.032 morts, a annoncé ce mercredi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Les décès dans les Ehpad n'ont toujours pas été communiqués. "Les données consolidées [de la mortalité en Ehpad] commencent à remonter, mais elles ne sont pas complètes. (...) J'espère pouvoir donner ces données dès demain" a indiqué Jérôme Salomon.

4.032 décès à l'hôpital (+ 509 en 24 heures)

5.940 personnes en réanimation (+ 444 en 24 heures)

24.543 personnes hospitalisées (+ 3.597 en 24 heures)

10.934 retours à domicile (+ 3.011 en 24 heures)

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.