DIRECT - Coronavirus : la saison de foot amateur terminée, l'Europe n'est pas sortie d'affaire prévient l'OMS

Depuis le début de l'épidémie, 106.206 cas de coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon mercredi soir. Le bilan est de 17.167 morts, dont 10.643 en hôpital, et 6.524 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (dont 6.339 en Ehpad). Pour la première fois, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. Le nombre de personnes en réanimation, lui, baisse pour le septième jour d'affilée.

16h : certains n'hésitent pas à profiter de la situation. L'hôpital de Lisieux met en garde contre les arnaques. Un faux infirmier a joint l'un des patients de l'hôpital, une personne âgée bénéficiant d'un équipement médical à son domicile. Il lui a indiqué avoir constaté un dysfonctionnement et proposé de venir le vérifier à son domicile.

15h56 : le Royaume-Uni annonce 861 décès supplémentaires en 24 heures, 13.729 morts au total.

15h54 : alors que le gouvernement a annoncé cette semaine une prime allant jusqu'à 1 000 euros pour certains fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public durant le confinement, le syndicat UNSA justice réclame "une prime de 1 000 euros pour tous" les fonctionnaires mobilisés.

15h45 : plus d’un millier de jeux de société vont être offerts à des familles défavorisées de Meurthe-et-Moselle par la CAF.

15h40 : Marine Lorphelin, devenue interne en médecine dans un hôpital parisien depuis ton titre de Miss France en 2012, témoigne sur France Bleu. Pour elle, la prime de 500 à 1500 euros pour les soignants, annoncée ce mercredi par Premier Ministre, est une bonne chose mais elle le reconnaît que "ce n'est pas ce que l'on veut. On préférerait que le gouvernement remette un peu plus d'argent dans les caisses des hôpitaux et revalorise les salaires de manière pérenne".

15h32 : la Suisse annonce un déconfinement "lent" et "progressif" à partir du 27 avril.

15h26 : le PSG va livrer en tout 25.000 repas aux personnels de l'APHP, l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, grâce à l'argent récolté par la vente des maillots spéciaux floqués "tous unis".

15h23 : l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, anticipe pour 2020 un effondrement "historique" de la demande mondiale de pétrole, évoquant "un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire" pour le marché.

15h18 : c'était inévitable, c'est désormais officiel... Après le In, le Festival Off d'Avignon est annulé à son tour. Il devait se tenir du 3 au 26 juillet prochain et prévoyait au moins 1.500 spectacles.

15h15 : le Final 4 de la Ligue des champions messieurs de handball, initialement prévu fin mai puis reporté à fin août, a été décalé à fin décembre, annonce la Fédération européenne de handball (EHF) dans un communiqué.

15h12 : la marque de vêtements Tricots Saint James avait repris du service il y a quelques semaines pour fabriquer des masques homologués, lavables et réutilisables en tissu pour le personnel soignant. Depuis, la demande explose.

15h07 : s'il est mal mis, il ne sert à rien. Alors voici comment mettre et enlever un masque.

15h : c'est une information de France Bleu Provence : plusieurs centaines de Français, partis début janvier de Marseille sur deux paquebots pour un grand tour du monde de plus de trois mois, sont bloqués en mer pour le confinement.

14h57 : vous avez pris un sac de patates en plus au supermarché ? Petit joueur ! Cet habitant de l'Yonne s'est fait livrer 30 tonnes de pommes de terre !

14h48 : alors que plusieurs gouvernements européens relâchent ou envisagent de relâcher les mesures de confinement, l'Europe reste "dans l’œil de cyclone", avertit ce jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

14h42 : la Fédération française de football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de football amateur. Il s'agit des compétitions "de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)", annonce la FFF dans un communiqué.

14h32: les consultations chez les médecins généralistes sont en baisse de 44%, selon le site Doctolib. De nombreux médecins constatent en effet que leurs malades habituels désertent leurs cabinets. Ils redoutent "une bombe à retardement" dans quelques mois.

