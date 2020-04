DIRECT - Coronavirus : l'Etat va réduire le chômage partiel en juin, les saisons de Top 14 et Pro D2 terminées

L'épidémie de Coronavirus en France a fait 24.087 morts depuis le 1er mars dont 15.053 dans les hôpitaux et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Le Premier ministre Édouard Philippe a réuni mercredi préfets et élus locaux, afin de faciliter une reprise a minima de l'activité éducative, économique et sociale à partir du 11 mai, date de la mise en oeuvre du plan de déconfinement progressif. La croissance a enregistré une chute historique de 5,8% au premier trimestre.

15h21 : vous connaissiez "La ballade des gens heureux", voici "La ballade des gens chez eux". Ce clip a été initié par le Nantais Eric Tessier, leader du groupe Eric et les Berniques. Il a réuni une trentaine d'amis pour le clip.

15h18 : en Normandie, il n'y aura pas de cérémonies le 6 juin pour l'anniversaire du Débarquement. Seule une cérémonie à dimension plus réduite avec dépôt de gerbe aura lieu.

15h16 : une cinquantaine de députés demandent au gouvernement de revenir sur sa décision d'interdire l'accès aux plages jusqu'au 1er juin, pour permettre la reprise d'activités sportives.

15h13 : l'Ironman de Nice, épreuve sportive très reconnue, est reportée au 11 octobre, une date qui est encore provisoire.

15h11 : cette infographie permet de visualiser la très forte chute de croissance du premier trimestre en France, jamais observée depuis 1949.

15h05 : l'application StopCovid, qui permettra de tracer les contacts, devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai, selon Orange qui est un acteur clef du projet. L'application ne sera donc pas prête pour le 11 mai et le début du déconfinement. Le gouvernement avait lui-même reconnu que cette date serait difficilement atteignable.

15h02 : l'état d'urgence sanitaire, en vigueur depuis le 24 mars, va être prolongé de deux mois, selon l'avant-projet de loi consulté par l'AFP. Il doit être présenté samedi en Conseil des ministres, avant son examen au Sénat dès lundi.

14h55 : à partir de début juin, l'Etat va réduire la voilure sur le chômage partiel. Le taux de prise en charge sera un peu moins important. les parents qui choisissent de ne pas mettre leurs enfats à l'école alors qu'elle est ouverte, eux, ne pourront plus en bénéficier. Une mesure qui fait polémique. On vous explique dans cet article.

14h40 : le maire de Bordeaux Nicolas Florian a annoncé sur franceinfo qu'il va "identifier des lieux de grands passages" dans sa ville et, après le 11 mai, qu'il va "prendre un arrêté" pour y imposer le port du masque, alors que le gouvernement ne compte pas rendre le port du masque obligatoire dans les espaces publics.

14h30 : concernant l'arrêt de la Ligue 1, la Ligue de football professionnel se réunit à 15h pour décider officiellement de l'arrêt définitif de la saison en Ligue 1 et Ligue 2.

14h15 : le Top 14 et la Pro D2 de rugby ne reprendront pas avant septembre. La Ligue nationale de rugby et les présidents de clubs de rugby se sont mis d'accord sur la fin de la saison 2019-2020, une décision qui devra être validée lors du prochain comité directeur de la LNR, explique l'instance dirigeante.

14h : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus cet après midi et ce soir.