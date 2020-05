DIRECT - Coronavirus : Edouard Philippe présente les détails du processus du déconfinement à 16h

L'épidémie de coronavirus a causé 25.809 décès en France depuis le 1er mars, soit 278 décès supplémentaires en 24 heures, a annoncé la Direction générale de la Santé mercredi soir. La DGS a également présenté la nouvelle carte du déconfinement : le département de la Sarthe passe en vert. La carte définitive sera connue ce jeudi. A 16h, le Premier ministre Edouard Philippe présente les détails du processus de déconfinement.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

15h20 : La maire de Valdoie (Territoire de Belfort) porte plainte contre X après la série de décès à l'Ehpad de la Rosemontoise durant l'épidémie de coronavirus, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

15h16 : La Paris Games Week, l'un des plus importants salons dédiés au jeu vidéo au monde, n'aura pas d'édition en 2020.

15h11 : La saison du championnat de football allemand Bundesliga, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, reprendra le 16 mai, a annoncé jeudi la Ligue allemande de football (DFL), devenant

ainsi le premier des grands championnats en Europe à retrouver le chemin des stades.

15h08 : La Suède dépasse les 3.000 morts à cause du coronavirus.

15h06 : Allant au-delà des directives nationales du ministère de la Justice, la cour d'appel de Paris a décidé de rendre obligatoire dès lundi le port du masque dans les neufs tribunaux de son ressort,

15h04 : L'animateur Stéphane Bern a réclamé jeudi que le patrimoine rural "soit déclaré cause nationale" et qu'un "new deal" bénéficie à tout le patrimoine, "gisement de pétrole" de la France qui "impacte 500.000 emplois".

14h53 : Fausses cagnottes solidaires, appels frauduleux aux dons: les escroqueries liées à l'épidémie de Covid-19 se multiplient, avertissent jeudi le régulateur des banques et assurances et les services de répression des fraudes.

14h44 : Annulations de taxes, prolongation du chômage partiel ou encore création d'un "Airbnb" à la française... les députés PS ont présenté jeudi 34 propositions pour aider le secteur du tourisme à "rebondir vite et loin" après la crise du coronavirus.

14h35 : Amnesty International dénonce des "cas de violations du droit international relatif aux droits humains" lors des contrôles de police liés au confinement en France, indique l'ONG dans un communiqué diffusé ce jeudi. Amnesty International affirme avoir "authentifié 15 vidéos d’usage illégal de la force et/ou de propos discriminatoires de la part des forces de l’ordre dans 14 villes de France" entre le 18 mars et le 25 avril.

14h23 : Le déconfinement se déroulera de manière "progressive" et "différenciée", a prévenu le Premier ministre. La carte colorant les départements en fonction de leur situation sanitaire (circulation du virus, capacités hospitalières et en matière de tests) doit orienter le processus. Elle devient ce jeudi verte et rouge, ce qui pourrait se traduire par un "déconfinement plus strict" dans les départements en rouge.

14h15 : Le Premier ministre doit notamment aborder les conditions de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, la reprise des transports publics, le retour dans les entreprises ou la possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km notamment.

14h10 : Nous allons suivre ensemble les annonces du Premier ministre Edouard Philippe sur les détails du déconfinement, à 16h.

14h05 : "Je dois me désinfecter avant d'embrasser ma famille". Le témoignage de Jérôme, employé dans un supermarché dans la Manche.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus ce jeudi après-midi et ce soir. Vous pouvez retrouver l'actualité de ce matin dans cet article.