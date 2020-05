DIRECT - Coronavirus : un week-end de l'Ascension sous haute surveillance, cinq millions de cas dans le monde

Le coronavirus a causé 28.132 décès depuis le 1er mars en France selon le bilan publié mercredi soir par la direction générale de la Santé. Le ministre de la Santé a de nouveau promis une revalorisation prochaine des carrières et rémunérations des soignants, après la crise du Covid-19.

Les chiffres avaient été revus à la baisse mardi, les données issues des Ehpad et établissements médico-sociaux ayant été révisées. La réforme des services de santé après la crise du coronavirus passera par une "hausse de salaire" pour le personnel hospitalier, a promis Olivier Véran. Le ministre de la Santé a en outre reconnu que le gouvernement n'avait été "ni assez vite, ni assez fort" sur ce dossier par le passé. Le second tour des municipales aura lieu en juin ou en janvier au plus tard, a indiqué le Premier ministre aux chefs de parti.

14h10 : l'usage du vélo a bondi de 44% en France lors de la première semaine du déconfinement. Une très forte hausse observée en ville, mais aussi dans le péri-urbain et à la campagne. C'est ce que dit l'étude de l'association Vélo et territoires, qu'on vous détaille dans cet article.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce jeudi après-midi. Retrouvez l'actualité de la matinée en cliquant ici.