DIRECT - Coronavirus : près de 20.000 morts en France, reprise des visites dans les Ehpad sous conditions

Les Français ne retrouveront "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" la crise du coronavirus, a averti dimanche Edouard Philippe en présentant "les grandes règles" qui devraient conduire au déconfinement à partir du 11 mai.

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 19.718 morts en France depuis début mars, soit 395 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa lente décrue, a indiqué lors de cette conférence de presse le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

8h29 : Après un mois de confinement, les visites vont pouvoir reprendre dès ce lundi dans les maisons de retraites. "Une bouffée d'oxygène" pour le directeur général des Orchidées, un groupe associatif d’EHPAD* de la métropole lilloise contacté par France Bleu.

8h20 : Décalée de deux semaines à cause de la crise du coronavirus, la campagne de déclaration de revenus commence ce lundi 20 avril et dure jusqu'au 12 juin pour les formulaires papier. Comment la remplir ? Réponse ici.

8h18 : Peut-on attraper deux fois le coronavirus ? De nombreuses questions subsistent sur le Covid-19, notamment sur les anticorps et l'immunité de groupe. France Bleu fait le point.

8h12 : Faillites, temporisation.... comment les banquiers gèrent les entreprises en difficulté lors de cette pandémie ? Enquête de la cellule investigation de Radio France à lire ici.

8h03 : Le nombre de morts du coronavirus aux Etats-Unis a augmenté de près de 2.000 au cours des dernières 24 heures pour atteindre au total 40.661 décès.

8h01 : En exclusivité pour France Bleu Périgord, Francis Cabrel s'est confié sur son confinement. "J'espère qu'on tirera les leçons de tout cela", a analysé l'artiste qui offre des chansons qu'il ne chante pas toujours sur scène. Interview à retrouver ici.

7h59 : En Norvège, plus d'un mois après leur fermeture, les crèches rouvrent ce matin.

7h57 : Elles étaient "compromises" pour cet été, cette fois, c'est désormais sûr. Les Fêtes de Bayonne n'auront pas lieu comme prévu du 29 juillet au 2 août prochain.

7h55 : 450 passagers d'un paquebot de croisière Costa seront accueillis à Montpellier (Hérault) après le refus de la préfecture des Bouches-du-Rhône de les laisser accoster.

7h42 : Ce dimanche, sur France Inter, le chef d’état-major des armées « pense » que les marins du porte-avions français ont attrapé le Covid-19 lors de l'escale à Brest qui a eu lieu juste avant l’annonce du confinement.

7h39 : Les gendarmes ont verbalisé samedi les locataires et la propriétaire d'une maison de vacances à Plougasnou, sur la côte Nord du Finistère. Les locations saisonnières sont interdites en ce moment, le couple a donc été sommé de rentrer à Paris.

7h34 : Des "traces infimes" de Covid-19 ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, utilisé notamment pour nettoyer les rues, mais il n'y a "aucun risque pour l'eau potable", a annoncé dimanche la mairie de Paris.

7h28 : Visites en Ehpad, télétravail, politique de dépistage, port du masque, France Bleu fait le point sur les annonces faites par le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran lors du point d'étape de l'épidémie de Coronavirus en France ce dimanche soir.

7h26 : Le Premier ministre a aussi annoncé que le télétravail devra se poursuive au-delà du 11 mai dans les entreprises où c'est possible. Dans les sociétés où ce n'est pas possible, il faudra garantir l'application des mesures barrières et de distanciation sociale d'un mètre.

7h21 : Le Premier ministre Edouard Philippe annonce que le port du masque pourrait être obligatoire dans les transports publics à partir du 11 mai. "C’est probable", prévient Edouard Philippe.

7h14 : Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce dimanche soir en conférence de presse la reprise de visites familiales dans les Ehpad "sans contact physique" dès ce lundi. Cela se fera à la demande du résidant dans des conditions très limitées : pas plus de deux personnes, pas de contact physique, mais un contact visuel. Ce droit de visite pourra s’appliquer dans les mêmes conditions dans les lieux qui accueillent des personnes en situation de handicap.

7h03 : Le Covid-19 a fait 19.718 décès depuis le 1er mars en France. C'est 395 de plus en 24 heures, selon le nouveau bilan présenté ce dimanche soir par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. 30.610 malades sont actuellement hospitalisées, dont 890 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. On observe "une lente décrue épidémique", note tout de même Jérôme Salomon. Le nombre total de malades en réanimation diminue depuis 11 jours.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce lundi.