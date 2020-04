DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce lundi

Un numéro de téléphone "AlloCovid" est lancé ce lundi pour informer et assurer un suivi en temps réel de l'épidémie grâce à des robots alors que l'épidémie de coronavirus a fait 22.856 décès en France depuis le 1er mars. Les pharmacies sont de nouveau autorisées à vendre des masques grand public,

L'épidémie de coronavirus a fait 22.856 décès en France depuis le 1er mars, selon Santé Publique France ce dimanche soir. C'est 242 morts de plus en 24 heures.

Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement face à une épidémie qui a déjà tué plus de 200.000 personnes dans le monde.

8h27 : Les médecins ont découvert que le Covid-19 pourrait causer une encéphalite, une inflammation d'une partie du cerveau. La piste principale est celle de la réponse immunitaire en surchauffe.

8h23 : Malgré un recul "historique" des embauches depuis le début du confinement, certains secteurs à l'inverse recrutent : la santé, le transport, l'alimentaire selon les chiffres publiés cette semaine par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Pôle Emploi et le ministère du Travail.

8h12 : Les commerçants sont décidés à rouvrir partir du 11 mai mais ils demandent au gouvernement "des règles" : gestes barrière, port du masque et règles de distanciation. Explications dans notre article.

8h05 : "AlloCovid". Un numéro de téléphone est mis en ligne ce lundi pour diagnostiquer les éventuels malades du Covid-19 grâce à des robots et pour identifier les foyers de propagation en se référant à au code postal. Plus de détails dans notre article.

8h02 : Un arrêté publié dimanche autorise les pharmacies à vendre des masques grand public, s'ils sont aux normes de l'Afnor. Ils étaient réquisitionnés par l’État depuis un arrêté pris le 3 mars à cause de l’épidémie de coronavirus.

7h58 : Le maire d'Haumont (Nord) n'attend même pas le plan de déconfinement que le gouvernement doit présenter en ce début de semaine et prend un arrêté de fermeture de ses écoles jusqu'à nouvel ordre. Joël Wilmotte ne compte pas les rouvrir le 11 mai.

7h43 : La Suisse entame son déconfinement progressif ce lundi, 15 jours avant la France. Toujours soumis au contrôle systématique de leur permis de travail, des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers s'apprêtent à attendre plusieurs heures ce lundi matin aux quatre points de passage pour Genève.

7h37 : Le Printemps de Bourges imaginaire s'est refermé ce dimanche soir. Six jours de musique qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, en lieu et place des concerts annulés à cause de l'épidémie de Covid-19.

7h27 : La demande du patron des députés LR Damien Abad d'un délai de 24 heures entre la déclaration d'Edouard Philippe sur le déconfinement et le vote des députés sera examinée ce lundi lors d'une conférence exceptionnelle des présidents des groupes à l'Assemblée nationale à 9h30.

7h09 : L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars.

Depuis le 14 mars l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant de 1.000 morts, pour un total de 26.644 décès, selon le bilan publié dimanche par la protection civile.

7h07 : Le Royaume-Uni a enregistré dimanche 413 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un chiffre qui marque une nette baisse et porte le bilan total à 20.732 morts dans le pays. Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés.

