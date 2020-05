DIRECT - Coronavirus : 150.000 collégiens reviennent en classe ce lundi en zone verte

La France a enregistré 483 nouveaux décès en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus, avec 28.108 décès au total depuis le 1er mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les collèges rouvrent ce lundi en zone verte, pour les élèves de 6e et 5e.

Le Covid-19 a fait 28.108 morts en France depuis le 1er mars, dont 483 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce dimanche soir. Après une quarantaine de cas de coronavirus détectés parmi les salariés de l'abattoir Tradival de Fleury-Les-Aubrais (Loiret), 69 cas de coronavirus ont été identifiés dans l'abattoir de Kermené au Mené (Côtes-d'Armor). Les personnes malades seront à présent isolées chez elles. 150.000 élèves de 6e et 5e volontaires font leur rentrée ce lundi dans les collèges situés en zone verte.

8h33 : sur 40.000 écoles qui ont rouvert la semaine dernière, "il y a 70 cas de Covid-19, indique le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur RTL. "Des cas qui se déclarent presque à chaque fois en dehors de l'école", précise-t-il.

8h29 : des tests sur les hamsters, menés à Hong Kong, révèlent que le port du masque est efficace contre le virus. Les chercheurs ont placé des cages contenant des hamsters préalablement infectés près de celles d'animaux en bonne santé. Des masques chirurgicaux ont été placés entre les deux cages, avec un flux d'air allant de la cage des animaux malades à celle des animaux sains. Les résultats ont montré que la transmission du virus était réduite de plus de 60% quand les masques étaient en place.

8h20 : à Périgueux, le personnel de l'hôpital sort de deux mois de crise, qui ont laissé des traces. Tous les patient sont sortis de l'unité Covid, mais les soignants restent très marqués. Ils témoignent dans cet article.

Les soignants de l'hôpital de périgueux, très mobilisés. © Radio France - Emmanuel Claverie

8h11 : dans les Pyrénées-Atlantiques, comme ailleurs, le port du masque est obligatoire pour les collégiens qui font leur rentrée ce lundi. Mais les parents d'élèves de la FCPE dénoncent le fait qu'ils ne sont pas fournis par les collèges, ni par les collectivités locales. La fédération dénonce un coût supplémentaire important pour les familles, et une situation inégalitaire.

8h04 : les agences Pôle emploi rouvrent également leurs portes ce lundi, uniquement sur rendez-vous. Les demandeurs d'emploi, eux, vont devoir s'habituer aux entretiens par téléphone.

8h02 : Guillaume Richard, un entrepreneur de Cergy, dans le Val d'Oise, a créé un jeu de société pour concocter des recettes de grand chef en famille ou entre amis. Avec ce concept, il espère sauver sa start-up de jeux de cohésion d'entreprise.

7h56 : à Joinville-le-pont, dans le Val-de-Marne, la rentrée est reportée d'une semaine dans deux écoles, après la découverte de deux cas de coronavirus parmi les personnels.

7h46 : port du masque obligatoire, meubles retirés, classes réagencées pour accueillir des tout petits groupes... On vous explique les conditions draconiennes de la rentrée dans les collèges dans cet article.

7h38 : c'est une messe inédite en France : la première messe en "drive-in", suivie depuis leur voitures par les fidèles, a eu lieu hier à Châlons-en-Champagne.

7h34 : deux mois après leur élection, les maires élus dès le premier tour des municipales entrent en fonction aujourd'hui. C'est aujourd'hui également que le Conseil scientifique doit rendre ses conclusions au Premier ministre sur la tenue du second tour des municipales. Le gouvernement rendra son rapport public le 23 mai, alors que la date du 28 juin pour le 2e tour est sérieusement envisagée.

7h23 : concernant les destinations choisies pour ces billets de train, , 25% des ventes concernent la Provence Alpes-Côte d'Azur, 14% le Sud-ouest, 12% la Bretagne et le 11% le Languedoc.

7h20 : la SNCF a vendu 140 000 places dans ses trains pour l'été depuis vendredi, annonce la direction de l'entreprise. Sur les trois jours, les chiffres représentent une moyenne identique au mois de mai 2019.

7h10 : ce lundi matin, 150.000 élèves de 6e et 5e font leur rentrée dans 4.000 collèges situés en zone verte. Ils doivent se plier à des règles sanitaires draconiennes, comme le port obligatoire du masque.

6h58 : Les tests pratiqués vendredi par l'Agence régionale de santé bretonne ont permis d'identifier 69 cas de coronavirus dans l'abattoir de Kermené au Mené (Côtes-d'Armor). Les personnes malades seront à présent isolées chez elles.

6h48 : C'est leur manière de dire merci à tout ceux qui se sont mobilisés pendant cette crise sanitaire. L'Ecole Nationale d'Industrie Laitière et des Biotechnologies de Poligny a customisé ses pots de yaourts depuis fin mars. Et cela devrait se poursuivre, rapporte France Bleu Besançon.

6h36 : La maire de Fleury-les-Aubrais a décidé que les écoles maternelles et élémentaires resteront fermées pour une semaine à partir de demain lundi. Une mesure de précaution, décidée après qu'une quarantaine de cas de coronavirus aient été détectés parmi les salariés de l'abattoir Tradival de Fleury, faisant de l'établissement l'un des 25 clusters du déconfinement.

L'entrée de l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais. © Radio France - Mathilde Bouquerel

6h27 : Sous un soleil éclatant et avec des températures presque estivales, les activités d'extérieur ont rythmé le premier week-end de déconfinement en Ille-et-Vilaine. Et les habitants de Saint-Malo ont parfaitement respecté le principe de "plage dynamique", c'est à dire ne pas s'installer sur une serviette pour bronzer ou faire un pique-nique.

6h11 : Après les écoles maternelles et élémentaires, au tour des collèges de faire leur rentrée post-confinement ce lundi. Il y a énormément d'aménagements pour assurer la sécurité des élèves. La rentrée est millimétrée. Exemple au collège Pierre Donzelot à Limoges :

6h07 : C'est une forte augmentation par rapport aux 96 décès enregistrés samedi, et la hausse la plus importante de ces dernières semaines. Elle est essentiellement due aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital).

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, dimanche 17 mai 2020 © Visactu -

6h05 : Le coronavirus a fait 28.108 morts dans les hôpitaux et Ehpad français depuis le 1er mars, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé présentés ce dimanche soir. C'est 483 décès de plus en 24 heures.

6h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce lundi.