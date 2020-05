DIRECT - Coronavirus: le "Ségur de la Santé" lancé ce lundi, le gouvernement prépare la suite du déconfinement

Le nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation a continué à diminuer dimanche, avec 1.655 patients recensés, soit 10 de moins en 24 heures, selon la direction générale de la santé dans un communiqué.

Après un long weekend marqué par la reprise progressive des cérémonies religieuses et de nombreuses balades dans la nature, le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues cette semaine sur les grandes vacances et la réouverture des bars et restaurants, une concertation sur l'hôpital et des aides à des filières comme l'automobile. Ce lundi débutent les consultations du gouvernement pour un "Ségur de la santé".

8h29 : les discussions du "Ségur de la santé" commencent ce lundi entre le gouvernement, les collectifs de soignants, les syndicats et les acteurs de la Santé. A quoi cela va ressembler ? On vous répond dans cet article.

8h22 : à Fenouillet, près de Toulouse, un cas de coronavirus a été signalé parmi le personnel du collège François Mitterrand. L'établissement est fermé jusqu'au 2 juin.

8h12 : ils ne supportaient sans doute plus de ne pas pouvoir sortir à leur guise. A Saint-Memmie, tout près de Châlons-en-Champagne dans la Marne, des locataires ont transformé leur appartement en piscine, avec un bassin de trois mètres de long, et organisé une véritable "Pool party". Les voisins, du dessous, alertés par le bruit et voyant de l'eau couler du plafond, ont alerté les policiers.

8h05 : des collectifs de soignants, de défense des hôpitaux, des soignants et des médecins signent, ce lundi dans Libération, un Manifeste des soignants. Ce texte "veut jeter les bases d’un nouvel horizon pour un hôpital", explique le journal.

7h59 : les personnels des Ehpad du groupe Korian sont appelés à la grève ce lundi, pour réclamer notamment le versement de primes et une revalorisation des salaires. Un mouvement à l'appel des syndicats CGT, FO et SUD.

7h55 : en Ardèche, deux plages en bord de rivière, trop fréquentées, ont été évacuées hier. Les gendarmes ont misé sur la pédagogie et l'opération s'est déroulée dans le calme.

7h53 : à Strasbourg, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, 400 personnes ont assisté à un match de foot entre deux quartiers hier. La police municipale est intervenue, mais n'a pas pu empêcher la tenue de la rencontre.

7h50 : les artisans plombiers, carreleurs, peintres retournent chez leurs clients, mais doivent respecter des normes sanitaires strictes. En Île-de-France, les demandes des clients ont changé : comme ils pensent rester davantage chez eux, ils veulent plus de piscines et une climatisation, explique un professionnel.

7h45 : dans le Finistère, une entreprise spécialisée dans la découpe de matériaux s'est lancé dans la fabrication d'un crochet multifonction. Il permet de ne pas toucher directement les poignées de portes, digicodes ou encore distributeurs de billets.

7h30 : le plexigas se vend à prix d'or aux restaurateurs, qui préparent une réouverture le 2 juin en zone verte, avec des séparations entre les tables. Pour cela, ils reçoivent de nombreuses annonces sur leurs boîtes mail. La demande et le prix de vente du plexigas ont explosé, dénonce un restaurateur d'Egiolles, qui appelle à faire travailler les artisans locaux.

7h10 : le dernier bilan concernant le foyer épidémique découvert dans un abattoir de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, fait état désormais de 79 personnes positives au coronavirus, dont 62 salariés. Le travail reprend ce lundi chez Tradival.

7h : Alors que l'Europe, où plus de 173.000 personnes ont été tuées par le coronavirus, poursuit son retour à la normale avec une grande prudence, les Etats-Unis frôlent les 100.000 morts, et plus de 40.000 personnes ont péri en Amérique latine et dans les Caraïbes.

6h52 : plusieurs annonces du gouvernement sont attendues dans la semaine au sujet du déconfinement de la France : plan de soutien à l'automobile, lancement du "Ségur de la Santé", organisation des vacances d'été, hôtellerie restauration, réouverture des lycées.... On fait le point dans cet article.

6h41 : S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données aura lieu ce lundi, en raison du pont de l'Ascension. Vendredi, le bilan s'élevait à 28.289 morts en France depuis le 1er mars (un décompte qui n'incluait pas les décès enregistrés depuis jeudi dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux).

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce lundi.