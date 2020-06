DIRECT - Coronavirus : les bars et restaurants se préparent à rouvrir, l'épidémie continue de ralentir

Le coronavirus a fait 31 morts dans les hôpitaux français dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés ce dimanche soir par la Direction générale de la Santé. La pression dans les services de réanimation continue sa diminution quotidienne, avec actuellement 1.319 malades qui ont besoin de traitements lourds.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports, a indiqué ce dimanche que "100% de l'offre" de la SNCF sera commercialisée à partir de la mi-juin. France Bleu fait le point sur la circulation des trains et les règles à respecter. Les bars et restaurants se préparent à accueillir leurs premiers clients mardi, en terrasse seulement pour ceux situés en zone orange comme l'Île-de-France.

L'essentiel

Le direct

8h10 : la réouverture de l'ensemble des plages mardi est également attendue avec impatience, de la Manche à la Méditerranée.

8h05 : A la veille de leur réouverture, cafés et restaurants se préparent pour accueillir leurs premiers clients depuis plus de deux mois. Les bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes demain, avec des règles sanitaires strictes : dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, et consommation debout interdite dans les bars. En Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane, toujours en vigilance orange, seules les terrasses pourront rouvrir.

8h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce lundi.