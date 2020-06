DIRECT - Coronavirus : J-1 avant le retour à une vie "presque normale", l'épidémie continue à ralentir

L'épidémie de coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue à baisser, selon le bilan communiqué dimanche par la Direction générale de la santé. Les bars et restaurants se préparent à rouvrir mardi.

Cafés et restaurants se préparent à rouvrir à Saint-Etienne, le 1er juin 2020.

Le coronavirus a fait 31 morts dans les hôpitaux français dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés ce dimanche soir par la Direction générale de la Santé. La pression dans les services de réanimation continue sa diminution quotidienne, avec actuellement 1.319 malades qui ont besoin de traitements lourds.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports, a indiqué ce dimanche que "100% de l'offre" de la SNCF sera commercialisée à partir de la mi-juin. France Bleu fait le point sur la circulation des trains et les règles à respecter. Les bars et restaurants se préparent à accueillir leurs premiers clients mardi, en terrasse seulement pour ceux situés en zone orange comme l'Île-de-France.

15h30 : Emirates, la plus grosse compagnie aérienne du Moyen-Orient, pourrait mettre quatre pour retrouver une situation normale, a déclaré son PDG, au lendemain de l'annonce de suppressions d'emplois en raison de la crise sanitaire.

15h25 : de nombreuses entreprises doivent reprendre le travail dans des conditions adaptées à la situation sanitaire. L'agence immobilière Guy Hoquet, à Toulouse, a complètement adapté ses locaux aux gestes barrière.

Patrice de Nardi, directeur de l'agence Guy Hoquet avenue de Muret à Toulouse. © Radio France - Alexandre Berthaud

Les relations de travail se font à travers une vitre. © Radio France - Alexandre Berthaud

15h21 : dans de nombreuses villes, les réparateurs de vélo sont pris d'assaut, à la faveur du déconfinement et de l'opération "coup de pouce" du gouvernement. C'est le cas à Reims, ou l'atelier de réparation de l'association Véloxygène déborde littéralement de vélos.

5h18 : alors que les restaurants, cafés et bars rouvrent demain, les patrons de discothèque n'ont aucune date de réouverture en ligne de mire. Dans le Calvados et l'Orne, les propriétaires s'inquiètent pour leur établissement, tout en reconnaissant qu'il y est difficile d'appliquer la distanciation.

15h09 : pour Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, '"il y a tout lieu de craindre" des baisses des salaires dans les entreprises, car la crise sanitaire, risque de servir de "prétexte" à certains employeurs. Des baisses du nombre de jours de RTT, la suppression du 13e mois ou des indemnités de transports sont aussi à redouter, a-t-il précisé sur RTL.

15h06 : en Cisjordanie, occupée par Israël, le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en raison des conséquences économiques de la pandémie, alerte la Banque mondiale.

15h04 : les conséquences économiques du confinement en Outre-mer "se feront probablement sentir pendant les dix prochaines années", alerte l'Association des CCI d'Outre-mer, qui évalue à "60.000" le nombre d'emplois menacés dans ces territoires.

14h52 : "Il y a chaque jour néanmoins, cinq nouveaux clusters. On a plus de 100 clusters qui ont été déclarés depuis le 11 mai, donc on voit quand même que le virus est toujours présent", a prévenu l'expert.

14h50 : l'épidémie ralentit, mais les experts multiplient les appels à la prudence. "Revivre comme avant l'épidémie? Non, pas encore", a affirmé sur BFMTV Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique consulté par l'exécutif sur les questions relatives au Covid. "Je ne parlerai pas d'extinction car le virus va rester, mais une baisse significative (de sa propagation) est en cours", a-t-il dit.

14h49 : "On peut rouvrir mais économiquement ce ne sera pas rentable, on le sait très bien", tempère Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants hôtellerie, restauration et traiteurs. Selon une enquête menée par le GNI, environ 17% des restaurateurs ont affirmé ne pas être en mesure de rouvrir. Certains établissements vont attendre septembre.

14h47 : à la veille de la réouverture des restaurants, "C'est l'optimisme qui règne aujourd'hui", assure Hervé Becam, vice-président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à l'AFP. "Les standards ont commencé a clignoter, les réservations sont en train de se faire".

14h42 : pour permettre aux restaurateurs de se relancer, la ville de Bourgoin-Jallieu va, elle aussi, augmenter les espaces dédiés aux terrasses et rendre une rue piétonne tous les soirs.

14h40 : au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet, une nouvelle campagne de dépistage débute demain. 80 détenus vont être testés après la découverte d’un nouveau cas positif. Au total, quatre personnes ont été recensées en quelques jours. Pour Force ouvrière, la prison est devenue un cluster. Le syndicat demande un dépistage plus massif.

14h15 : la frontière avec l'Andorre a rouvert ce matin. Pour ce lundi de Pentecôte, les Français sont très nombreux à vouloir s'y rendre pour acheter alcool et cigarettes à bas prix, et les ralentissements sont importants sur la route, notamment au Pas de la Caze.

