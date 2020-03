DIRECT - Coronavirus : 130 cas depuis le début de l'épidémie, le virus continue à s'étendre en France

Le coronavirus continue de s'étendre en France placée en stade 2 sur 3 de l'épidémie. Le pays compte 130 cas confirmés depuis le début de l'année. Sur ces 130 personnes infectées, 12 sont guéries, 2 sont mortes et 116 sont hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a indiqué dimanche soir le ministère de la Santé. Dans l’Oise et en Haute-Savoie, les rassemblements sont annulés et certaines écoles seront fermées ce lundi. Plusieurs établissement sont aussi fermés dans le Morbihan.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Au 1er mars 130 personnes ont été contaminés, 116 sont actuellement hospitalisés dont 9 dans un état grave.

Dans le monde, l'épidémie a fait 3.000 morts pour plus de 88.000 cas dans une soixantaine de pays.

La France est placée en stade 2 de l'épidémie, sur une échelle de 3.

Des établissements scolaires et des événements sont annulés dans l'Oise, en Haute-Savoie et dans le Morbihan.

Tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confinés sont annulés, ainsi que ceux "en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement".

Le salon du livre de Paris, qui devait accueillir 160.000 visiteurs du 20 au 23 mars est annulé.

L'impact de l'épidémie sur l'économie pourrait être "beaucoup plus significatif" que ce que les autorités prévoyaient, à savoir 0,1 point de croissance.

La situation en direct

8h59 : la multiplication des cas et les mesures pour tenter d'endiguer l'épidémie vont-elles entraîner un report des élections municipales ? On fait le point dans cet article.

8h49 : l'épidémie de coronavirus, qui bloque la production de nombreux biens en Chine, est-elle l'occasion de relocaliser certaines productions plus près de chez nous ? Le ministre de l'économie Bruno le Maire estime qu'il faut en effet étudier la possibilité de relocaliser certaines activités stratégiques en France.

8h40 : le ministre de l'Économie appelle les Français à la responsabilité. "J'invite chacun à avoir des comportements responsables, à ne pas accumuler des stocks de marchandises", indique-t-il.

8h36 : dans le Morbihan, où plusieurs établissements scolaires et crèches sont fermés, les rassemblements sont interdits jusqu'au 14 mars. Neuf cas ont été détectés dans le département.

8h33 : face au ralentissement attendu de la croissance, Bruno Le Maire s'est dit prêt à "débloquer ce qu'il faudra" pour venir en aide aux entreprises françaises. Il attend également "une action concertée" du G7 et des pays de la zone euro.

8h32 : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'attend à un impact de l'épidémie du coronavirus sur la croissance française "beaucoup plus significatif" que ce qu'il prévoyait jusqu'à présent, à savoir 0,1 point, a-t-il affirmé ce matin sur France 2.

8h20 : dans les Alpes-Maritimes, deux nouveaux cas ont été confirmés ce dimanche, annonce la préfecture. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui revient de Venise et d'une femme de 23 ans liée au ressortissant monégasque déjà hospitalisé à Nice ce week-end. En tout, sept personne sont hospitalisées à Nice.

8h10 : le musée du Louvre, dont le personnel a exercé son droit de retrait hier, devrait rester fermé ce lundi.

8h : dans le Morbihan, la préfecture a pris un arrêté tard hier soir pour faire fermer les établissements scolaires et crèches de plusieurs communes. Un cluster a été repéré dans le département. Les communes de La zone d'Auray, Carnac et Crach sont concernées.

7h55 : ces consignes de limitations des déplacements s'appliquent aussi pour l'autre important foyer, en Haute-Savoie.

7h50 : dans l'Oise, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon conseille également de limiter les déplacements, ne pas se rendre dans les grands rassemblements, et de privilégier le télétravail.

7h45 : le cluster (regroupement de cas) le plus important est dans l'Oise, avec 47 cas au total. Tous les rassemblements dans le département sont annulés. Et dans les neuf communes les plus touchées, dont Creil et Crépy-en-Valois, il a été décidé de fermer les établissements scolaires.

7h40 : dimanche soir, les autorités avaient enregistré 130 cas de Coronavirus depuis le début de l'épidémie en France. Sur ces 130 cas, 12 sont guéris, deux sont décédés, 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement, et neuf sont dans un état grave.

7h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.