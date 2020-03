À ce jour, 674 personnes sont décédées en France à l'hôpital en raison d'une contamination au coronavirus et 7.240 sont hospitalisées, a annoncé dimanche Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ajoutant que des décès avaient aussi lieu en ville ou dans les Ehpad.

DIRECT - Coronavirus : vers un allongement du confinement, les TGV et Intercités gratuits pour les soignants

Selon le dernier bilan officiel de l'épidémie de coronavirus ce dimanche, on compte 674 décès et 16.018 cas de coronavirus confirmés en France, 7.240 personnes sont hospitalisées dont 1.746 en réanimation. Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi permettant l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire." Le Conseil d'État a annoncé dans un communiqué ce dimanche soir rejeter la demande de confinement total demandé par des syndicats de médecins. Le conseil scientifique doit se prononcer ce lundi sur la poursuite du confinement, qualifiée de "probable" par le gouvernement

L'essentiel

Le direct

8h22 : on vous le disait tout à l'heure, les TGV et Intercités seront désormais gratuits pour les soignants qui doivent se déplacer pour renforcer des équipes loin de chez eux, notamment à Paris. Les soignants pourront accéder aux trains "sur présentation de leur professionnelle" ou avec une "attestation de leur employeur donnant droit de se déplacer". Tous les détails dans cet article.

8h17 : le CHU d'Amiens lance un appel aux dons de matériel médical. L'hôpital recherche en particulier deux types de masques : le masque chirurgical et le masque FFP2. Les précisions dans cet article.

8h13 : une importante mutinerie a eu lieu hier soir et cette nuit au centre de détention d'Uzerche, en Corrèze. Selon France Bleu Limousin, des détenus n'ont pas regagné leur cellule, et certains sont montés sur l'un des toits de l'établissement.

8h10 : à Mulhouse, un couvre-feu est instauré depuis ce dimanche soir. Il est interdit de quitter son domicile entre 21h et 6h du matin, pour limiter la propagation du coronavirus. Les précisions dans cet article.

7h55 : la présidente de la région Île-de-France valérie Pécresse indique, ce matin sur franceinfo, qu'elle a commandé 20 millions de masques pour la région. "Cinq millions arriveront en milieu de semaine", a-t-elle annoncé. "La région Île-de-France s’apprête à vivre une semaine difficile", a-t-elle prévenu.

7h51 : vous devez aller faire des courses ? faut-il prévoir des gants, prendre ses propres sacs, éviter de toucher les emballages en rayon ? Dans cet article, on vous explique toutes les précautions à prendre pour faire vos achats en limitant les risques de contamination.

7h41 : quand les policiers chantent, dansent ou jouent de la guitare pour remonter le moral des habitants confinés... petit florilège en vidéos dans cet article, qui va forcément vous faire sourire.

7h32 : c'est l'un des effets positifs de la crise que nous traversons : si vous habitez en ville, vous n'avez jamais aussi bien entendu le chant des oiseaux le matin. Avec la circulation à l'arrêt, le bruit ambiant a en effet chuté.En Île-de-France, la pollution sonore a chuté de près de 80% selon Bruitparif, nous apprend France Bleu Paris.

7h28 : après quatre jours d'arrêt, Airbus prévoit une reprise partielle de sa production en France et en Espagne ce lundi. Des contrôles de santé et de sécurité liés à la propagation du coronavirus ont été notamment réalisés sur les sites. Les précisions dans cet article.

7h26 : l'aéroport d'Orly pourrait être fermé à la fin du mois, et l'activité aéroportuaire parisienne regroupée à Charles-de-Gaulle en raison de l'effondrement du trafic aérien lié à la propagation du coronavirus, a déclaré dimanche sur LCI le secrétaire d'Etat aux Transports. Le Terminal 2 de l'aéroport d'Orly est déjà fermé depuis mercredi.

7h23 : le conseil scientifique doit se prononcer ce lundi sur une éventuelle prolongation du confinement. Le gouvernement prendra alors sa décision, mais un allongement paraît déjà "probable", a déclaré sa porte-parole Sibeth Ndiaye dimanche sur LCI.

7h20 : les TGV et Intercités seront gratuits pour les personnels médicaux et paramédicaux-- médecins, infirmiers et aide-soignants-- qui répondent aux appels de solidarité pour venir renforcer les hôpitaux afin de lutter contre le'épidémie, annonce la SNCF.

7h16 : évacués de Corse par un porte-hélicoptère de l'armée,12 malades sont en train d'être transférés vers des hôpitaux marseillais ce lundi matin. "La traversée s'est passée normalement" entre Ajaccio et Marseille, a précisé un porte-parole de la préfecture maritime. "La première rotation pour transporter les patients vers les hôpitaux marseillais est en cours", a-t-il ajouté. Six malades sont en réanimation, et six autres sous oxygène.

7h15 : le monde peut toujours compter sur le Japon pour accueillir les Jeux cet été, a déclaré Shinzo Abe devant le Parlement japonais, mais "si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes", la décision d'un report "pourrait devenir inévitable".

7h13 : le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis qu'un report des JO de Tokyo "pourrait devenir inévitable" face à la pandémie. Jusqu'ici le gouvernement japonais était inflexible sur la tenue des JO cet été.

7h03 : Le Comité international olympique envisage plusieurs scénarios concernant les Jeux olympiques de Tokyo-2020 en pleine pandémie de coronavirus dont un report de l'événement, a-t-on appris dimanche de source proche du CIO. Le CIO fait face depuis quelques jours à de fortes pressions, de la part de fédérations et de sportifs inquiets du risque sanitaire. Le Comité se donne quatre semaines pour décider.

6h56 : La RATP et Ile-de-France Mobilités ont décidé de mettre en place, dès lundi, 20 lignes de bus "pour faciliter le déplacement du personnel hospitalier entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers", rapporte France Bleu Paris. Ce service a été "construit et élaboré avec l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris".

6h51 : À Marseille, les équipes du professeur Didier Raoult ont décidé, ce dimanche, d'utiliser la chloroquine pour traiter tous les malades du Covid-19 qui se présenteront à l'Institut Hospitalo-universitaire Marseille infection de La Timone.

6h45 : Avec la pénurie de masques, les personnels soignants sont ces derniers jours victimes de vols. Des véhicules ont été fracturés et des soignants ont été cambriolés. À Aurillac, une infirmière a même été agressée lors de ses visites à domicile.

6h32 : Qui a dit que les coloriages, c'était que pour les enfants ? De nombreux artistes, clubs sportifs, marques proposent des dessins à imprimer chez soi et à colorier pour passer le temps.

6h21 : Le ministère de l'Intérieur rapporte un total de 91.824 infractions pour non-respect du confinement, depuis la mise en place de cette mesure mardi à midi.

6h15 : Un retour des élèves en classe le 4 mai est le "scénario privilégié" mais reste "tributaire de l'évolution de l'épidémie" en France, a indiqué dimanche le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. "Ce n'est pas une annonce car tout sera conditionné à l'évolution du coronavirus et nous appliquons ce que nous dit le ministère de la Santé", a précisé l'entourage du ministre auprès de l'AFP.

6h09 : Le Conseil d'État a annoncé dans un communiqué ce dimanche soir rejeter la demande de confinement total demandé par des syndicats de médecins. La plus haute juridiction administrative "enjoint néanmoins au gouvernement de préciser la portée ou de réexaminer certaines dérogations au confinement aujourd'hui en vigueur".

6h07 : Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi permettant l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire" de deux mois face à l'épidémie du coronavirus. Les députés ont voté à main levée, représentant chacun des membres de leur groupe selon les règles rappelées par le titulaire du perchoir Richard Ferrand, dans un hémicycle quasi vide pour raison sanitaire.

6h04 : Le Coronavirus a fait 112 nouveaux décès ces dernières 24 heures en France, annonce le directeur général de la Santé Jérôme Salomon ce dimanche soir. Au total, l'épidémie a touché 16.018 personnes (c'est 1.559 de plus qu'hier). Ce dimanche à 14 heures, 7.240 cas de COVID-19 sont actuellement hospitalisés d’après les données remontées quotidiennement des hôpitaux, dont 1 746 en réanimation.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.