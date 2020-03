DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce lundi

Le Coronavirus a fait au moins 2.606 décès en milieu hospitalier en France, selon le dernier bilan officiel ce dimanche soir. Le nombre d'admissions a augmenté de 10% depuis samedi. Les plus importantes évacuations depuis le début de l'épidémie de coronavirus se sont déroulées dimanche pour désengorger les hôpitaux du Grand-Est, une des régions les plus touchées par une pandémie qui s'étend. Hélicoptères de l'armée française, avion militaire allemand, TGV médicalisés ont procédé à des évacuations de malades vers le sud-ouest et l'Allemagne. Les patients sont arrivés bien arrivés à Bordeaux et à Poitiers, à Bayonne et à Pau.

7h37 : Donald Trump a estimé hier que la mortalité liée au coronavirus aux Etats-Unis atteindrait son pic "probablement" dans deux semaines. Selon les estimations du médecin qui conseille le président américain sur la pandémie, le COVID-19 pourrait faire "entre 100.000 et 200.000" morts au sein de la première puissance mondiale. Les recommandations de distanciation sociale sont prolongées jusqu'au 30 avril.

7h25 : le Royaume-Uni pourrait ne pas renouer avec une vie totalement normale avant six mois ou plus, ont averti dimanche les autorités sanitaires. Elles indiquent qu'il serait "dangereux" de lever subitement le confinement, même s'il s'avère efficace pour ralentir la progression de la maladie, car cela pourrait entraîner une résurgence de la pandémie. Les Britanniques sont confinés pour trois semaines, pour le moment.

7h12 : samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que la France avait commandé "plus d'un milliard" de masques, notamment à la Chine. D'autres vols sont attendus dans les prochains jours pour acheminer cet équipement de protection indispensable.

7h10 : un avion d'Air France en provenance de Chine, avec à son bord près de 100 tonnes de matériel médical dont 5,5 millions de masques médicaux, a atterri à l'aéroport de Roissy dimanche. Parmi les 5,5 millions de masques de cette cargaison, 2,5 millions ont été commandés par LVMH pour l'Etat. le groupe en a commandé 10 millions, soit cinq millions d'euros, pour les offrir au pays.

7h02 : Avec le confinement, voici les démarches à suivre si vous employez quelqu’un à domicile.

6h58 : Avec le confinement, les vidéos créatives et drôles se multiplient sur internet, dont cette dernière, une reprise du jeu phare de France 3 Questions pour un champion, revisité et qui devient Questions pour un balcon.

6h50 : La progression du coronavirus en Italie a poursuivi dimanche son timide ralentissement, pour le troisième jour consécutif, selon le dernier bilan officiel, qui fait état d'un nombre total de 10.779 morts pour 97.689 cas.

6h42 : Les Ehpad du Bas-Rhin sont dans la tourmente. Les symptômes du coronavirus touchent de plus en plus de résidents comme de soignants. Parfois les équipes ne fonctionnent plus qu'avec la moitié des effectifs. L'Agence Régionale de Santé a annoncé des actions de protection supplémentaires

6h32 : Le chanteur Christophe a été hospitalisé en réanimation ce dimanche, pour "insuffisance respiratoire".

6h24 : Les amendes pour non-respect du confinement passent à 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours et 450 euros en cas de majoration si l'amende n'est pas réglée, selon un décret publié au Journal officiel ce dimanche. Les amendes forfaitaires de base s'élèvent toujours à 135 et 375 euros depuis le 18 mars dernier.

6h20 : Patrick Devedjian est mort des suites du coronavirus dans la nuit de samedi à dimanche. L’ancien ministre, ancien député et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait 75 ans. Diagnostiqué positif au Covid-19, il avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département. Patrick Devedjian est la première personnalité politique française à décéder du coronavirus. Il était marié et père de quatre enfants.

6h03 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le nouveau bilan du Coronavirus en France ce dimanche soir. On dénombre 2.606 décès à l'hôpital depuis le 1er mars. C'est 292 de plus en 24 heures, mais ce chiffre ne prend pas en compte les décès dans les Ehpad ou les maisons de retraite. 19.354 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19. Le nombre d'admission a augmenté de 10% depuis hier. 4.632 cas graves nécessitent des soins très lourds en service de réanimation. C'est 359 de plus en 24 heures.

