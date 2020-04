DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce lundi

La France recense plus de 8.000 personnes mortes à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie, selon un dernier bilan ce dimanche soir, dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

La France recense 8.078 personnes mortes à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie, a annoncé dimanche la Direction générale de la Santé (DGS), dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux. Cela représente 357 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h, précise la DGS dans un communiqué. Ce nombre de décès dans les hôpitaux est le plus faible enregistré de la semaine.

7h09 : Les hospitalisations de patients contaminés par le coronavirus dans le Grand Est ont pour la première fois très légèrement baissé, a-t-on appris dimanche de sources concordantes, les autorités appelant toutefois à continuer de respecter le confinement et les mesures barrières.

7h04 : Le Premier ministre tchèque a annoncé ce dimanche que six patients français atteints du Covid-19 seraient accueillis "dans les jours à venir" dans un hôpital de Brno, dans le sud du pays.

7h01 : Dans un communiqué, la Préfecture de Corse a démenti les "fake news" qui font état d'arrivées massives ces derniers jours dans l'île. Les contrôles sont très stricts, tant dans l'aérien que dans le maritime.

6h57 : Des propos du directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est estimant qu'il n'y a "pas de raison" d'interrompre les suppression de postes et de lits au CHRU de Nancy ont suscité un tollé ce week-end, en pleine épidémie de coronavirus. Interpellé sur ces propos, le ministre de la Santé Olivier Véran estime que "l'heure est à la mobilisation" et assure "que tous les plans de réorganisation sont suspendus."

6h54 : Abdallah A. O., l'auteur de l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère dans la Drôme qui a fait deux morts et cinq blessés samedi, était très agité à cause du confinement. Il était aussi perturbé et très inquiet aussi pour sa santé, d’après le témoignage de l'ami qui logeait dans son appartement. Cet ami a raconté aux enquêteurs qu'Abdallah était allé à l'hôpital la veille de l'attaque car il pensait avoir le coronavirus mais les médecins l'ont renvoyé chez lui.

6h52 : Le nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse les 1,2 million dans le monde. L’Italie et l’Espagne sont les pays qui comptabilisent le plus de morts ce dimanche. France Bleu fait le point grâce à des infographies.

6h46 : Ce dimanche, 46 patients atteints du Covid-19 ont été transférés par trains médicalisés depuis Paris vers 7 hôpitaux bretons, afin de désengorger les services de réanimations franciliens.

6h37 : Il n’y a pas que l'épidémie de coronavirus qui circule en ce moment, les fake news et autres théories du complot font aussi des ravages. Quels sont les bons gestes à adopter ? France Bleu Bourgogne vous répond.

6h28 : Les refuges de la SPA seront bientôt saturés car les adoptions sont à l'arrêt pendant le confinement. À court terme, des milliers d'animaux perdus ou abonnés risquent d'être euthanasiés avant leur sortie de la fourrière.

6h19 : Un médecin généraliste du Haut-Rhin est mort "des suites de l'épidémie de Covid-19", a annoncé dimanche sa famille, le troisième décès d'un praticien dans ce département. Le décès d'André Charon, généraliste de 73 ans qui exerçait à Saint-Louis, dans le sud du Haut-Rhin, est survenu vendredi.

6h17 : Les deux laboratoires départementaux d'analyses vétérinaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin vont travailler ensemble, pour augmenter les capacités de dépistage du Covid-19 en Alsace. Les deux départements attendent l'agrément officiel, mais cela permettra de faire 400 à 500 tests par jour.

6h15 : alors que 5 millions de salariés sont au chômage partiel, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, explique que les dispositifs d’aide seront réabondés autant que nécessaire ce dimanche.

6h11 : alors que les activités des clubs amateur sont à l'arrêt, les licences de sport seront-elles remboursées ? Eléments de réponse dans cet article.

6h06 : la France peut-elle réussir à ouvrir assez de lits de réanimation pour répondre aux besoins de soins dus à l'épidémie ? Le gouvernement s'est fixé pour objectif de multiplier par trois le nombre de lits de réanimation dans le pays. Est-ce réalisable ? Réponse dans cet article.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.