DIRECT - Coronavirus : hausse historique du nombre de chômeurs en mars (+7,1%)

Les pharmacies sont autorisées à vendre des masques grand public alors que l'épidémie de coronavirus a fait 22.856 décès en France depuis le 1er mars. Le nombre de chômeurs a enregistré une hausse record sur un mois en mars (+7,1%) notamment à cause du confinement.

L'épidémie de coronavirus a fait 22.856 décès en France depuis le 1er mars, selon Santé Publique France ce dimanche soir. C'est 242 morts de plus en 24 heures.

Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement face à une épidémie qui a déjà tué plus de 200.000 personnes dans le monde.

13h02 : En Loire-Atlantique, les fleuristes pourront vendre du muguet devant leur boutique le 1er mai.

13h01 : Et si on prenait soin de nos soignants ? Le CHRU de Nancy lance une série d'ateliers de bien-être réservés à l'ensemble du personnel. Des séances de sport et de relaxation pour décompresser en pleine crise sanitaire.

12h59 : A Nantes, un adolescent a été verbalisé pour la 11e fois pour non-respect des mesures liées au confinement.

12h51 : Le sosie vocal de Johnny sort une version acoustique d’un titre son album "Puisque c'est écrit". Le chanteur breton Jean-Baptiste Guégan et ses musiciens se sont enregistrés chez eux.

12h47 :En attendant le déconfinement, le Mémorial de Verdun proposera dès le 6 mai prochain des visites virtuelles à 360° accessibles sur internet.

12h45 : L'entreprise Form XL, basée à Boureuilles (Meuse), spécialisée dans les objets en plexiglas voit ses commandes exploser depuis la mi-mars. Des commandes XXL pour des protections d'accueil du public.

12h31 : La baisse de l’activité humaine depuis le début du confinement le 17 mars se traduit aussi par une baisse très nette des vibrations du sol liées au transport et à l’industrie. La science en profite pour affiner ses connaissance, comme l'explique France Bleu Isère.

12h22 : L'équipementier sportif allemand Adidas voit ses ventes de claquettes s'envoler, ce produit étant très apprécié pendant la période de confinement, a-t-il indiqué lundi en marge de résultats trimestriels en fort recul du fait du coronavirus.

12h13 : Le gouvernement veut "adapter" les règles de l'assurance chômage.

12h01 : Hausse record du nombre de chômeurs en mars. Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a bondi de 7,1% en France en mars soit près de 250.000 personnes pour s'établir à 3.732.500. L'instauration du confinement généralisé pour faire face à l'épidémie de nouveau coronavirus se traduisant par une hausse sans précédent des effectifs de la catégorie A, selon les données publiées lundi par le ministère du Travail et Pôle emploi.

11h55 : Les chefs d'entreprise "en détresse" en cette période de crise économique et sanitaire pourront trouver une écoute auprès d'une cellule de soutien psychologique dédiée, a annoncé lundi le ministère de l'Economie.

11h39 : L'Espagne recense 331 morts du coronavirus en 24 heures.

11h37 : Les Jeunes agriculteurs et la FRSEA de Normandie dénoncent le prix d'achat de la viande bovine en grande distribution. Ils appellent les éleveurs à retenir les animaux en ferme pour une prise de conscience des acteurs de la filière.

11h35 : Une centaine de députés de la majorité ont remis lundi au gouvernement "un rapport spontané" pour "sauver le secteur touristique", préconisant notamment la réouverture progressive des restaurants après le 15 mai.

11h29 : L'UFC-Que Choisir demande aux assureurs de diminuer les cotisations demandées aux particuliers pour assurer leurs véhicules alors que le trafic et le nombre d'accidents ont nettement diminué depuis le début du confinement mi-mars.

11h27 : Korian a enregistré 606 décès dus au coronavirus dans ses maisons de retraites en France où résident 23.000 personnes, a indiqué lundi Sophie Boissard, la directrice générale du groupe, qui dénonce les attaques dont il fait l'objet.

11h16 : A partir du 11 mai, le déconfinement ne se fera pas par région mais Emmanuel Macron souhaite qu'il soit adapté aux territoires. Vu l'ampleur de l'épidémie en Alsace, il pourrait bien être plus progressif, voire retardé dans cette région.

11h00 : "Pas question d'ouvrir les écoles le 11 mai". A quinze jours de la rentrée des classes, le maire de Stains (93) a dit son inquiétude à France Bleu Paris. Azzédine Taïbi ne sera pas en mesure d'ouvrir les écoles pour raison sanitaires.

10h56 : La Suisse entame la première phase de son déconfinement ce lundi avec la réouverture de certains commerces et des crèches. La frontière reste en revanche fermée, sauf pour les travailleurs frontaliers.

10h53 : Près de deux millions d'Australiens ont téléchargé une application pour smartphone destinée à tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus.

10h42 : Le vote sur le plan de déconfinement aura bien lieu dans la foulée de sa présentation mardi à 15h00 à l'Assemblée nationale par Edouard Philippe, a appris l'AFP lundi de source parlementaire. Une décision que regrette notamment le député Matthieu Orphelin.

10h24 : Au Royaume-Uni, la courbe "commence à s'inverser" selon Boris Johnson. Le Premier ministre appelle également les Britanniques à continuer à respecter le confinement.

10h10 : Comme chaque jour, le professeur Louis Bernard - infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours - livre à France Bleu ses pensées sur la crise sanitaire due au coronavirus, à laquelle il est confronté dans son hôpital. Article à lire ici.

10h02 : Le Grand Prix de France de Formule 1, prévu le 28 juin, est annulé. En revanche, le GP de Grande-Bretagne est maintenu le 19 juillet à huis clos.

9h47 : En Moselle, un syndicat enseignant a lancé une pétition en ligne pour réclamer notamment des dépistages pour une rentrée plus sécurisée à partir du 11 mai.

9h32 : Près de Caen, la mairie fait fabriquer des masques en PVC pour les élèves à l'école.

9h17 : Après avoir distribué gratuitement des masques aux soignants, Saint James est passé à la production de masques de protection pour les collectivités et les entreprises. L'entreprise textile se prépare désormais à vendre ses masques rayés au grand public à la sortie du confinement.

9h16 : En Mayenne, depuis l'annonce du début du déconfinement, les clientes appellent leurs esthéticiennes et leurs coiffeurs pour prendre des rendez-vous. Elles savent que les instituts et les salons vont être pris d'assaut dès le 11 mai

9h15 : France Bleu Loire Océan interroge des personnalités sur leur déconfinement. Quel sera leur premier repas ? Qui iront-elles voir en premier ? Pour le premier épisode, c'est Manou, le chanteur d'Elmer Food Beat, qui se prête au jeu.

9h13 : Le Russey, village de Franche-Comté, est reclus sur lui-même depuis le 15 mars. Portrait de cinq de ses habitants et de leur quotidien de confiné. Aujourd'hui, paroles d'Antoine Petit, le boucher de la commune.

9h10 : A Paris, une barbière offre coupes et rasages aux soignants dans les hôpitaux et cliniques de la capitale.

9h08 : "Je suis un miraculé", guéris du Covid-19, ils racontent leur parcours à France Bleu Drôme Ardèche.

9h04 : L'artiste niçois Stéphane Bolongaro confectionne en ce moment 5.000 masques en tissu à l'effigie de la sculpture de chien qu'il a créée, intitulée Totor.

9h03 : Stéphanie et Nicolas sont tous deux infirmiers au CHU de Lille. Comment organisent-ils leur vie de famille ? Comment vivent-ils la situation au quotidien ? Comment réagissent-ils aux applaudissements qui leur sont destinés tous les soirs ? Portrait d'un couple mobilisé en toute humilité.

9h01 : Face à l’incapacité de l’Etat à gérer certains aspects de la crise, des bénévoles ont pris le relais, pour la distribution de repas ou la fabrication de masques. Mais, érigé en modèle contre le Covid-19, le bénévolat menace des emplois. Des couturières professionnelles commencent à réagir comme l'explique France Bleu Nord.

8h58 : A Rouen, depuis le début du confinement, une professeure d'arts plastiques propose à ses élèves de construire et d'exposer des œuvres d'art sur leurs balcons ou à leurs fenêtres.

8h57 : "Nous devons nous habituer à vivre avec ce virus. Il faut donc prendre en compte des paramètres qui ne sont pas seulement sanitaires", déclare ce lundi sur franceinfo Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique.

8h54 : A Lens, un fonctionnaire de la police nationale est mort des suites d'une infection au Covid-19. Âgé de 47 ans, il était commissaire de police, chef du service d’intervention, d’aide et d’assistance de proximité de la circonscription de sécurité publique de Lens (Pas-de-Calais).

8h50 : L'ancien sénateur et député européen Henri Weber, une des figures tutélaires de mai 68 devenu cadre du parti socialiste, est décédé à l'âge de 75 ans dimanche du coronavirus.

8h46 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson est rentré dimanche soir dans sa résidence de Downing Street à Londres au terme de plus de deux semaines de convalescence après avoir été atteint par le nouveau coronavirus. Le chef du gouvernement britannique reprend lundi les commandes.

8h38 : Frustré par l'annulation du concours 2020 de l'Eurovision, un fan français a lancé sur les réseaux sociaux un vote alternatif, pour consacrer la meilleure chanson de cette année. Comment voter ? Réponse ici.

8h35 : Une bonne nouvelle si vous comptiez revendre votre voiture après la crise du coronavirus : l'Argus gèle la cote des véhicules pendant le confinement. C'est la première fois depuis 80 ans.

8h27 : Les médecins ont découvert que le Covid-19 pourrait causer une encéphalite, une inflammation d'une partie du cerveau. La piste principale est celle de la réponse immunitaire en surchauffe.

8h23 : Malgré un recul "historique" des embauches depuis le début du confinement, certains secteurs à l'inverse recrutent : la santé, le transport, l'alimentaire selon les chiffres publiés cette semaine par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Pôle Emploi et le ministère du Travail.

8h12 : Les commerçants sont décidés à rouvrir partir du 11 mai mais ils demandent au gouvernement "des règles" : gestes barrière, port du masque et règles de distanciation. Explications dans notre article.

8h05 : "AlloCovid". Un numéro de téléphone est mis en ligne ce lundi pour diagnostiquer les éventuels malades du Covid-19 grâce à des robots et pour identifier les foyers de propagation en se référant à au code postal. Plus de détails dans notre article.

8h02 : Un arrêté publié dimanche autorise les pharmacies à vendre des masques grand public, s'ils sont aux normes de l'Afnor. Ils étaient réquisitionnés par l’État depuis un arrêté pris le 3 mars à cause de l’épidémie de coronavirus.

7h58 : Le maire d'Haumont (Nord) n'attend même pas le plan de déconfinement que le gouvernement doit présenter en ce début de semaine et prend un arrêté de fermeture de ses écoles jusqu'à nouvel ordre. Joël Wilmotte ne compte pas les rouvrir le 11 mai.

7h43 : La Suisse entame son déconfinement progressif ce lundi, 15 jours avant la France. Toujours soumis au contrôle systématique de leur permis de travail, des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers s'apprêtent à attendre plusieurs heures ce lundi matin aux quatre points de passage pour Genève.

7h37 : Le Printemps de Bourges imaginaire s'est refermé ce dimanche soir. Six jours de musique qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, en lieu et place des concerts annulés à cause de l'épidémie de Covid-19.

7h27 : La demande du patron des députés LR Damien Abad d'un délai de 24 heures entre la déclaration d'Edouard Philippe sur le déconfinement et le vote des députés sera examinée ce lundi lors d'une conférence exceptionnelle des présidents des groupes à l'Assemblée nationale à 9h30.

7h09 : L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars.

Depuis le 14 mars l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant de 1.000 morts, pour un total de 26.644 décès, selon le bilan publié dimanche par la protection civile.

7h07 : Le Royaume-Uni a enregistré dimanche 413 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un chiffre qui marque une nette baisse et porte le bilan total à 20.732 morts dans le pays. Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce lundi.