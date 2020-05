DIRECT - Coronavirus : Amazon a demandé le chômage partiel, l'administration a refusé

Le coronavirus a causé 135 décès de plus en 24h en France, soit un total de 24.895 décès depuis le 1er mars. Ce lundi, des grandes enseignes commencent à vendre des masques. Le gouvernement présente au Sénat le texte qui doit prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19.

L'épidémie de Coronavirus a fait 24.895 morts en France depuis le 1er mars, dont 15.583 dans les hôpitaux et 9.312 dans les Ehpad et maisons de retraite, rapporte la Direction générale de la Santé (DGS) ce dimanche soir. La DGS a également présenté la nouvelle carte de déconfinement.

Ce lundi, le gouvernement présentera au Sénat le texte qui doit prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19. Autre texte gouvernemental, celui qui prévoit l'organisation des élections municipales interrompues à la mi-mars : ce pourrait être les 27 septembre et 4 octobre.

14h15 : Le ministère du Travail a confirmé avoir refusé une demande de chômage partiel d’Amazon pour six de ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d’une décision de justice et non d’une baisse d’activité, précise-t-il

14h05 : Découvrez l'aéroport d'Orly désert depuis la suspension des vols commerciaux.

14h02 : A Paris, un tailleur du Marais propose désormais des masques assortis à sa collection printemps-été 2020.

14h00 : Bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité lié au coronavirus ce lundi.