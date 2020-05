DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce lundi (2/2)

Le Covid-19 a fait 28.108 morts en France depuis le 1er mars, dont 483 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce dimanche soir. 185.000 élèves de 6e et 5e volontaires font leur rentrée ce lundi dans les collèges situés en zone verte.

La France a enregistré 483 nouveaux décès en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus, avec 28.108 décès au total depuis le 1er mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les collèges rouvrent ce lundi en zone verte, pour les élèves de 6e et 5e.

Après une quarantaine de cas de coronavirus détectés parmi les salariés de l'abattoir Tradival de Fleury-Les-Aubrais (Loiret), 69 cas de coronavirus ont été identifiés dans l'abattoir de Kermené au Mené (Côtes-d'Armor). Les personnes malades seront à présent isolées chez elles.

L'essentiel

Le direct

14h40 : Les Français ont profité de ce premier weekend de déconfinement pour réserver en vue des vacances d'été a indiqué le président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances ce lundi. L'organisme a mis en place un protocole sanitaire avec une société certifiée Afnor.

Des passants sur la plage à Fort-Mahon (Somme). © Radio France - Marc Bertrand

14h 23 : Les clubs amateurs de football peuvent "espérer reprendre" leurs activités "début septembre", a déclaré Noël Le Graët dimanche sur Canal+. Le président de la Fédération Française de Football (FFF) estime que le monde du ballon rond "repartira très vite" malgré la pandémie de coronavirus.

14h05 : Le coronavirus a fait 28.108 morts dans les hôpitaux et Ehpad français depuis le 1er mars, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé présentés ce dimanche soir. C'est 483 décès de plus en 24 heures.

