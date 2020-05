DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce lundi (2/2)

Les restaurateurs et les cafetiers attendent d'en savoir plus sur leur sort cette semaine (photo d'illustration).

Le nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation a continué à diminuer dimanche, avec 1.655 patients recensés, soit 10 de moins en 24 heures, selon la direction générale de la santé. L'épidémie ralentit en France. "Les indicateurs sont plutôt très favorables", a relevé la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chêne, sur France 2.

Le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues cette semaine sur les grandes vacances et la réouverture des bars et restaurants, une concertation sur l'hôpital et des aides à des filières comme l'automobile. Ce lundi débutent les consultations du gouvernement pour un "Ségur de la santé".

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

14h24 : François Hollande a reconnu ce matin une "part de responsabilité dans la situation de l'hôpital" durant la crise du coronavirus. On vous résume ses déclarations dans cet article.

14h20 : L'épidémie ralentit en France, confirment plusieurs spécialistes. "Les indicateurs sont plutôt très favorables", a relevé la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chêne, sur France 2, soulignant que si "le virus est toujours là, la circulation du virus reste faible."

14h11 : S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données aura lieu ce lundi, en raison du pont de l'Ascension. Vendredi, le bilan s'élevait à 28.289 morts en France depuis le 1er mars (un décompte qui n'incluait pas les décès enregistrés depuis jeudi dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux).

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, dimanche 24 mai 2020 © Visactu -

14h09 : La Direction générale de la Santé a communiqué ce dimanche soir les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de Coronavirus en France. Actuellement, 1.655 malades sont en réanimation, c'est dix de moins que samedi. La pression sur les services de réanimation poursuit donc sa très lente décrue.

14h03 : Pour retrouver l'essentiel de l'actualité de la matinée liée au coronavirus et au déconfinement, cliquez ici.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce lundi après-midi et ce lundi soir.