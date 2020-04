DIRECT - Coronavirus : le confinement prolongé jusqu'au 11 mai, l'épidémie "commence à marquer le pas"

Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a fait près de 15.000 morts en France, et promis que les écoles et crèches commenceront à rouvrir à cette date. "L'épidémie commence à marquer le pas" et "l'espoir renaît", a souligné le président dans son allocution télévisée ce lundi soir, tout en reconnaissant que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à la pandémie.

7h29 : Un peu de musique pour commencer cette journée. Confinés chez eux, les musiciens du conservatoire d'Hérouville-Saint-Clair jouent Le Roi Lion ensemble. C'est "l'histoire de la vie", pour faire renaître l'espoir ! Une vidéo qui a demandé une semaine de travail.

7h20 : Il y a les masques, mais il y a aussi les blouses, qui manquent ! Et l'appel a été entendu : 14.000 blouses seront bientôt livrées au CHU de Dijon grâce à des milliers de couturières bénévoles.

7h10 : Conséquence des annonces d'Emmanuel Macron hier soir : plusieurs festivals sont annulés, comme celui d'Avignon ou encore les Eurockéennes de Belfort.

6h58 : Des gendarmes de l'Hérault ont relevé le défi qui fait fureur sur les réseaux sociaux : le handstand tee-shirt challenge, enfiler son tee-shirt en faisant le poirier.

6h44 : Le coronavirus est dix fois plus mortel que la grippe H1N1 apparue fin mars 2009 au Mexique, indique l'Organisation Mondiale de la Santé. L'institution appelle à un déconfinement "lent". Un vaccin est nécessaire pour interrompre totalement la pandémie, ajoute l'OMS.

6h33 : Plus de quatre millions de personnes ont été contrôlées en zone police depuis le début du confinement le 17 mars, a appris le service police-justice de franceinfo ce lundi. 305.020 ont été verbalisées.

6h24 : L'Italie a passé ce lundi le cap des 20.000 morts dus au nouveau coronavirus, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d'une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour consécutif. 566 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures.

6h12 : 32 113 personnes sont actuellement hospitalisées. Au total, 6.821 patients dans un état grave nécessitent des soins en réanimation, avec 227 nouveaux malades admis dans ces unités en 24 heures. En tenant compte des sorties, il y a aujourd'hui 24 patients de moins en réanimation, ce qui représente donc le cinquième jour de baisse. Cette diminution est toutefois très faible.

6h08 : Le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce lundi soir est de 14.967 morts depuis le 1er mars. Dans le détail, 9.588 personnes sont mortes à l'hôpital (+335 en 24 heures) et 5.379 dans les Ehpad et maisons de retraite.

6h02 : Prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, réouverture des écoles, utilisation des masques et tests dans la lutte contre le coronavirus... Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce lundi soir. France Bleu fait le point sur les mesures annoncées.

