DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi

Le Covid-19 a fait 20.265 morts en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan présenté ce lundi soir. L'épidémie a "tué davantage que toutes les épidémies saisonnières en France, et davantage que la canicule de l’été 2003", a annoncé le directeur général de la Santé.

La France a passé lundi la barre des 20.000 personnes tuées par le nouveau coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a annoncé le directeur général de la Santé.

Le Covid-19 a tué "de loin davantage que toutes les épidémies de grippe, même les plus meurtrières, et davantage que la canicule de l'été 2003" qui avait fait 19.000 morts, a dit Jérôme Salomon.

8h54 : Plusieurs incidents en banlieue en France comme en région parisienne ou encore à Strasbourg. Des événements qui font suite à l'accident d'un motard ce week-end à Villeneuve-la-Garenne. "Le confinement n'arrange pas les choses" selon les médiateurs de rue contact par France Bleu Paris.

8h51 : Deux étudiants ont créé un site pour connaître la disponibilité du gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Le site Outrouverdugel.com répertorie plus de 15.000 pharmacies sur les 22.000 présentes en France.

8h46 : En Seine-et-Marne, une association d'accueil de réfugiés a ouvert une "fab-lab" pour fabriquer des masques.

8h44 : Et si vos souvenirs du confinement entraient dans les livres d'histoire ? A Villeneuve-d'Ascq (Nord), les archives municipales collectent vos témoignages.

8h41 : Après plus d’un mois de fermeture, l’usine automobile Toyota d'Onnaing, près de Valenciennes (Nord) reprend progressivement son activité ce mardi 21 avril. La production redémarrera ce jeudi.

8h40 : "Malgré le Covid et le confinement, continuez à vous faire soigner !", c'est l'appel lancé plusieurs syndicats médicaux. Les généralistes enregistrent une baisse de 40% des consultations hors coronavirus, les spécialistes eux parlent de 60%, voire 80%, de patients en moins.

8h39 : La prime de 1.000 euros proposée par le gouvernement pour récompenser les salariés qui travaillent pendant l’épidémie de coronavirus se révèle inférieure, notamment dans la grande distribution, selon les informations que publie franceinfo ce mardi. Elle sera par endroit versée selon le poste tenu par le salarié.

8h38 : Les 193 pays de l'ONU ont adopté par consensus une résolution réclamant un "accès équitable" aux "futurs vaccins" contre le Covid-19,

8h34 : Une plateforme nationale met en relation des étudiants et des personnes âgées. Baptisée Granny et Charly, elle permet à des jeunes de proposer bénévolement d'aller faire les courses, de l'administratif ou des appels pour maintenir un lien social.

8h32 : Une soixantaine d'artistes vont participer au Printemps de Bourges imaginaire, à partir de ce mardi. Un festival sur les réseaux sociaux où la création se fera en lien avec les spectateurs. Découvrez la programmation ici.

8h31 : En Dordogne, deux restaurants étoilés lancent une vente de paniers-repas gastronomiques.

8h29 : Un député demande la réouverture des petites douanes entre la Franche-Comté et la Suisse car les travailleurs frontaliers sont contraints à un grand détour en raison de leurs fermetures.

8h27 : En Charente-Maritime, l'émotion des retrouvailles entre les résidents d'un Ehpad et leurs proches après la reprise des visites sous conditions.

8h25 : Le gouvernement annonce pouvoir aujourd’hui satisfaire les besoins en masques du système de santé. Mais quelles garanties prennent les autorités françaises sur la qualité du matériel importé ? Enquête de la cellule investigation de Radio France.

8h23 : Les commémorations du 8 mai pourront finalement bien avoir lieu sur tout le territoire français, mais Covid-19 oblige, elles se dérouleront "en format restreint" et seront fermées au public. Explications à lire ici.

8h20 : Emmanuel Macron va s'entretenir avec le pape François, puis avec les représentants des cultes et des associations laïques pour la seconde fois depuis le début de la crise du coronavirus.

8h19 : Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait "suspendre temporairement" l'immigration aux Etats-Unis pour "protéger les emplois" des Américains face à la crise économique.

8h17 : Les Etats-Unis ont recensé 1.433 décès dus au coronavirus en 24 heures, en baisse par rapport à la veille.

Ce bilan journalier porte à 42.094 le nombre total de morts dans le pays.

8h14 : Le cours du baril, passé en-dessous de zéro pour la première fois face à une chute vertigineuse de la demande et à des réserves américaines proches de la saturation, reprend un peu de force mardi matin en Asie, pour revenir légèrement au-dessus de zéro. Le baril de 159 litres de pétrole brut coté à New York pour livraison en mai avait terminé lundi à -37,63 dollars, après un plongeon épique.

8h12 : 5,7% des Français auront été infectés d'ici le 11 mai par le coronavirus, selon des estimations publiées mardi par l'Institut Pasteur. Un niveau très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai.

8h08 : Un Rouennais a été interpellé et jugé en comparution immédiate ce lundi 20 avril 2020 après avoir été contrôlé à quatorze reprises sans justificatif.

8h05 : L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré lundi n'avoir "rien caché aux Etats-Unis" sur la maladie Covid-19, qui a fait plus de 165.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Washington a suspendu le financement américain de l'OMS, accusée d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie.

7h54 : Le Conseil d'Etat annonce dans un communiqué ce lundi qu'il rejette les requêtes des barreaux de Marseille et de Paris qui lui demandaient d'obliger l'Etat à fournir des masques de protection contre le coronavirus, des gants et du gel hydrolalcoolique aux avocats se rendant aux audiences dans les tribunaux.

7h47 : Amazon va-t-il pouvoir reprendre une activité normale ? La cour d'appel de Versailles examine le dossier ce mardi. Le géant américain a fait appel du jugement le condamnant à ne plus livrer que les produits essentiels. Des salariés non syndiqués s'estiment bien protégés et demandent la réouverture des entrepôts.

7h41 : L'annulation du Festival d'Avignon 2020 a été adoptée à l'unanimité de son Conseil d'administration réuni ce lundi après midi par Visio conférence. Parmi les décisions actées, l'organisation d'une semaine théâtrale en septembre durant laquelle plusieurs pièces prévues cet été seraient jouées.

7h38 : En raison de l'épidémie de coronavirus qui touche la France, les élections locales des candidates aspirant à devenir Miss France 2021 sont perturbées. Sylvie Tellier, présidente du comité, raconte ce lundi au Parisien que les sélections ont dû commencer par vidéo.

7h26 : Les facteurs distribueront le courrier un jour de plus par semaine à partir de ce mardi. C'est ce que la Poste annonce ce lundi alors que ces services ont été réduits avec la crise du coronavirus.

7h18 : Edouard Philippe détaillera fin avril le plan de sortie de confinement prévue à compter du 11 mai. Les compagnies aériennes, elles aussi s'y préparent. Mais avant de pouvoir reprendre les vols, les pilotes vont devoir suivre des formations.

7h14 : 30.584 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection de Covid-19, dont 1.465 nouvelles admissions dans les dernières 24 heures. Le nombre total de patients à l’hôpital diminue, mais cette "baisse est très faible, nous sommes à un très haut plateau et la décrue est très lente", insiste le directeur général de la Santé.

7h06 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté ce lundi soir le bilan de l’épidémie de Coronavirus en France. Le Covid-19 a fait 20.265 morts en France depuis le 1er mars, dont 12.513 à l’hôpital et 7.752 dans les Ehpad et maisons de retraite. "Il s’agit d’une épidémie meurtrière qui a tué davantage que toutes les épidémies saisonnières en France, et davantage que la canicule de l’été 2003", explique Jérôme Salomon.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce mardi.