DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi (1/2)

Le premier ministre Édouard Philippe présente le plan de déconfinement à l'Assemblée ce mardi à 15h. L'épidémie de Coronavirus en France a fait 23.293 morts depuis le 1er mars, dont 14.497 dans les hôpitaux et 8.796 dans les Ehpad et maisons de retraite. C'est 437 morts de plus en 24 heures, selon un nouveau bilan présenté par la direction générale de la Santé ce lundi soir.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h10 : une entreprise de Cherbourg a mis au point un dispositif pour ouvrir et fermer les portes sans toucher les poignées. On vous explique dans cet article.

6h58 : Le projet controversé de traçage des données mobiles StopCovid n'est "techniquement clairement pas prêt" à ce stade et ne devrait "pas être au coeur" du plan de sortie du confinement présenté ce mardi à l'Assemblée par le Premier ministre, avancent des sources parlementaires LREM lundi.

6h53 : Alors que les magasins de biens non-essentiels sont fermés depuis le début du confinement, Monoprix garde des rayons mode ouverts. Des salariés racontent les excès à Bordeaux.

6h44 : Amazon prolonge la suspension de ses activités en France jusqu'au 5 mai, a annoncé la direction dans un communiqué ce lundi soir.

6h36 : Le tocilizumab, utilisé habituellement contre la polyarthrite rhumatoïde a montré son efficacité pour prévenir les patients atteints d'une forme sévère du Covid-19. Les premiers résultats de l'étude menée sur 129 patients sont encourageants selon l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

6h24 : La Principauté d'Andorre a entamé son déconfinement et c'est une solution unique en Europe qui a été décidée par le gouvernement. Les Andorrans ont le droit de sortir de chez eux, mais pas tous les jours. C'est en fonction de son numéro de rue. Pair ou impair : à chacun son tour.

6h12 : On dénombre 28.055 personnes actuellement hospitalisées pour un infection Covid-19 (+964 nouvelles admission en 24 heures). 4.608 patients se trouvent en réanimation, dont 125 nouveaux admis dans les dernières 24 heures.

6h06 : L'épidémie de Coronavirus en France a fait 23.293 morts depuis le 1er mars, dont 14.497 dans les hôpitaux et 8.796 dans les Ehpad et maisons de retraite. C'est 437 morts de plus en 24 heures, selon un nouveau bilan présenté par la direction générale de la Santé ce lundi soir.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce mardi.