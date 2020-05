DIRECT - Déconfinement : suivez la situation ce mardi

Le déconfinement se poursuit ce mardi en France avec la rentrée des élèves "prioritaires" dans certaines écoles. En France, 26.643 personnes sont décédées du coronavirus. Le Conseil constitutionnel a validé la loi d’urgence sanitaire mais a censuré des éléments liés au traçage et à l'isolement.

Chez le coiffeur et dans les boutiques, masqués pour la plupart, une partie des Français se sont offerts de menus plaisirs lundi au premier jour du déconfinement, avançant avec prudence et discipline après 55 jours de réclusion forcée et dans la crainte d'une nouvelle flambée du coronavirus. Dans son rapport, Jean Castex, chargé par le Premier ministre de coordonner la stratégie du déconfinement, appelle toutefois à se tenir prêts à un éventuel effet boomerang : "Un reconfinement en urgence doit être anticipé", prévient-il.

Preuve que "l'épidémie est toujours active et évolutive", a insisté lundi soir la Direction générale de la Santé, 263 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, après les données encourageantes enregistrées dimanche (70 morts), le bilan le plus faible depuis le 17 mars et le début des restrictions. À ce stade, l'épidémie a donc fait 26.643 morts, mais les admissions en réanimation continuent de baisser.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h11 : Une nouvelle attestation dérogatoire doit être remplie si vous devez voyager à plus de 100 kilomètres autour de votre domicile régulier et hors de votre département.

► Vous pouvez via ce lien, télécharger l'attestation de déplacement sur le site du gouvernement. L'attestation peut aussi être rédigée sur papier libre.

7h02 : Le déconfinement se poursuit ce mardi en France avec la rentrée des élèves "prioritaires" dans certaines écoles.

6h59 : Depuis le début de la crise sanitaire, et à nouveau depuis le début du déconfinement lundi, les personnes handicapées et mal voyantes ont des difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de vie.

6h35 : La loi prolongeant l'Etat d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet a été validée ce lundi par le Conseil constitutionnel, qui censure deux dispositions sur l'isolement des malades et le traçage de leurs contacts. France Bleu vous explique.

6h21 : Profession majoritairement féminine, elles sont en première ligne lors des crises sanitaires. Ce mardi 12 mai est la journée internationale des infirmières et aux infirmiers. France Bleu consacre une journée spéciale à nos soignantes et soignants.

6h14 : Le 11 mai 2020 restera comme le premier jour du "déconfinement" pour de nombreux Français. Tour d'horizon en images :

À Besançon

À Bordeaux

À Brest

À Nancy

En Savoie

6h05 : La direction général de la Santé a présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus ce lundi soir. Le Covid-19 a fait 26.643 morts en France depuis le 1er mars. C'est 263 décès supplémentaires en 24 heures. 2.712 malades sont actuellement en réanimation, mais la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours, avec 64 malades graves en moins en réanimation.

6h01 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement qui a débuté ce lundi.