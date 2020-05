DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi (1/2)

La France a enregistré 131 nouveaux décès en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus, avec 28.239 décès au total depuis le 1er mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le conseil scientifique doit rendre son avis sur la date du 2e tour des élections municipales.

Le Covid-19 a fait 28.239 morts en France depuis le 1er mars, dont 131 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce lundi soir. La France et l'Allemagne proposent un plan de relance européen de 500 milliards d'euros pour les pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus qui a quasiment paralysé l'activité économique du continent.

Le Conseil d'Etat a ordonné lundi au gouvernement de lever l'interdiction "générale et absolue" de réunion dans les lieux de culte, mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en raison de son "caractère disproportionné". Le conseil scientifique doit rendre son avis sur la date du 2e tour des élections municipales.

7h : après la détection d'un foyer de contamination dans un abattoir du Loiret, des salariés témoignent : "On est au coude à coude dans l'atelier, à moins d'un mètre", explique Isabelle. "Alors oui, on a les masques, les gants, mais on est à touche-touche", déplore la salariée.

6h28 : Après le foyer de jeunes travailleurs de Clamart (Hauts-de-Seine), l'Agence régionale de Santé fait état à France Bleu Paris de deux autres suspicions de clusters en Ile-de-France. Il s'agit d'un foyer de travailleurs étrangers des Ulis (Essonne) et d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne.

6h09 : Le nombre de patients en réanimation passe sous la barre symbolique des 2.000 malades. Depuis plusieurs semaines maintenant, la pression sur ces services diminue très progressivement.

6h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mardi.