DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi (1/2)

Après quinze jours de déconfinement, l'épidémie de coronavirus semble refluer et le gouvernement a lancé le Ségur de la Santé, vaste concertation destinée à améliorer "dans les tout prochains mois" les conditions de travail et la rémunération des soignants. Emmanuel Macron doit annoncer un plan de soutien au secteur de l'automobile ce mardi.

7h15 : Sous couvert de lutter contre les fake news, Google a décidé de supprimer de son Play Store toutes les applications faisant référence au Covid-19. De nombreux développeurs ont disparu du système Android, qui équipe de nombreux smartphones. Certains y voient une atteinte à la liberté d’expression. L'enquête de la cellule investigation de radio France est à lire ici.

6h50 : Emmanuel Macron présente un plan se soutien à l'automobile ce mardi, depuis lm'usine Valéo d'Etaples, dans le Pas-de-Calais. Il devrait annoncer la hausse du bonus écologique et de la prime à la conversion.

6h45 : La Direction générale de a Santé (DGS) a présenté les nouveaux chiffres de l'épidémie de Coronavirus en France ce lundi soir :

28.457 morts en France (+90 décès en 24 heures à l'hôpital)

16.798 personnes hospitalisées (-2.217 en une semaine)

1.609 patients en réanimation (-389 en une semaine)

Le bilan dans les Ehpad et autres établissements n'a pas été mis à jour depuis jeudi, reste établi à 10.345 depuis cette date, selon les données mises en ligne sur le site du gouvernement.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce lundi après-midi et ce mardi.