DIRECT - Coronavirus : la France entame la phase 2 du déconfinement, les soldes débuteront le 15 juillet

L'épidémie de coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue à baisser. Les bars et restaurants se préparent à rouvrir mardi. Les visites des proches vont être assouplies en Ehpad. Les soldes débuteront le 15 juillet.

Bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes avec des règles sanitaires strictes ce 2 juin 2020 (illustration).

Le coronavirus a fait 31 morts dans les hôpitaux français dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés lundi soir par la Direction générale de la santé. Le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, continue de diminuer. 1.302 cas graves sont actuellement pris en charge.

Après plus deux mois de fermeture forcée, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement, avec des règles sanitaires strictes ce mardi. Des restrictions subsistent dans les départements d'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, en orange du fait de leur situation sanitaire. Les visites des proches vont être assouplies dans les Ehpad à partir de vendredi, a en outre annoncé le gouvernement. Les soldes débuteront le 15 juillet.

8h20 : le ministre de l'Economie a également indiqué que le gouvernement anticipe désormais une chute du produit intérieur brut de 11% cette année en France, contre 8% jusqu'ici. "Le choc économique est extrêmement brutal" mais " j'ai la conviction absolue que nous allons rebondir en 2021", a déclaré Bruno Le Maire. "Nous avons un énorme trou d'air" avec cette crise, a-t-il ajouté, répétant que selon lui "le plus dur est devant nous".

8h10 : les soldes démarreront le 15 juillet, annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur RTL. Ils dureront quatre semaines. Les soldes auraient dû commencer le 24 juin. Les petits commerçants, dont les boutiques sont restées fermées deux mois, demandaient à ce qu'ils soient repoussés.

7h56 : "Il faut faire attention quand on se promène. Il faut faire attention à la nature, aux animaux, aux plantes, qui ont aussi colonisé certains sentiers" pendant le confinement, a rappelé sur franceinfo Didier Réault, président du parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône) qui rouvre ce mardi.

7h42 : à partir de ce 2 juin, l'offre de transports en commun en Île-de-France est "presque équivalente" à celle d'avant le confinement. Voici vos prévisions de trafic pour aujourd'hui :

métro : fréquence de 90% en moyenne

tramway : 100%, un peu moins sur le T4 et le T11.

bus : 80%, et 100% pour le réseau Optile.

RER : 100% sur les lignes A et B (sauf partie nord de la ligne B). Neuf trains sur 10 aux heures de pointe pour les lignes C, D, E et les trains de banlieue, 55% à 80% en dehors des heures de pointe.

7h31 : le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé lundi un "assouplissement supplémentaire" du confinement dans les Ehpad à partir de vendredi.

7h20 : Restaurants, transports, sport, collèges : tout ce qui change avec cette nouvelle étape du déconfinement ce 2 juin résumé dans cet article.

7h07 : Les chiffres clés de l'épidémie et les cartes du déconfinement, lundi 1er juin 2020.

7h05 : Voici le bilan communiqué lundi soir par la Direction générale de la santé. Les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) n'ont pas été actualisés depuis vendredi.

18.506 morts dans les hôpitaux français depuis le 1er mars (+ 31 en 24h)

1.302 cas graves en réanimation (- 17 en 24h)

14.288 personnes hospitalisées (- 34 en 24h)

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mardi matin.