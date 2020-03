DIRECT - Coronavirus : vers un prolongement du confinement, les autorisations de sorties durcies

Le Premier ministre Édouard Philippe était l'invité du 20H de TF1 ce lundi soir en pleine crise du coronavirus. Il annonce le durcissement de certaines mesures de restriction liées au sport, aux marchés et aux rendez-vous de santé et prévient que le confinement "peut durer encore quelques semaines." Ces nouvelles restrictions répondent à la demande de nombreux médecins qui réclamaient ces derniers jours des mesures plus strictes face à une épidémie qui se propage et a tué 860 personnes en France, 2.082 patients étant lundi soir en réanimation, selon le dernier bilan. Le Conseil scientifique du gouvernement se prononcera mardi sur la "durée" et "l'étendue" du confinement de la population française.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h42 : le gouvernement va mobiliser les étudiants en travail social, pour aider les établissements sociaux et médico-sociaux pendant l'épidémie, affirme la secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé, Christelle Dubos, sur RTL ce matin. Les 40.000 étudiants concernés sont de futurs assistants familiaux, auxiliaires de vie sociale, éducateurs spécialisés, médiateurs familiaux... Ils seront mobilisés selon leur spécialité, et intégrés aux établissements le temps de l'épidémie en tant que stagiaires ou en contrats CDD, même s’ils n’ont pas encore leur diplôme.

7h37 : vous ne savez pas comment occuper vos enfants aujourd'hui ? Et pourquoi pas les faire participer à un concours de dessins de pompiers, avec une adorable peluche à la clé ? Les Sapeurs pompiers de France organisent ce concours sur leur compte Twitter. Ils appellent les enfants à dessiner un pompier et à envoyer le dessin. Celui qui rassemblera le plus de "J'aime" sera désigné gagnant et recevra une peluche aux couleurs des pompiers à la fin du confinement.

7h35 : les routiers, eux, ont souvent bien du mal à trouver des aires de repos ouvertes le long de leur parcours, alors qu'ils assurent approvisionnement essentiel de nombreuses marchandises. L'Etat a mis en ligne une carte pour visualiser les aires de repos ouvertes et prêtes à les accueillir.

7h31 : Carburant, transports, courses : voici les aides qui sont mises en place pour faciliter la vie quotidienne des soignants, en première ligne dans cette épidémie.

7h24 : alors que de nombreux clients se précipitent dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine, le ministre de la Santé a indiqué hier soir que la substance pourra être administrée uniquement aux malades souffrant de "formes graves" du coronavirus, dans les hôpitaux, "sur décision collégiale des médecins et sous surveillance stricte". Pour le moment, le comité scientifique "exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence de toute donnée probante", a-t-il souligné.

7h18 : le Royaume-Uni se confine à son tour. Le premier ministre Boris Johnson a décrété un confinement de la population pour au moins trois semaines. La pandémie de coronavirus a fait plus de 300 morts dans le pays. Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits, et tous les magasins de biens non essentiels, ainsi que les lieux de cultes, sont fermés au public. L'exécutif a haussé le ton après que les Britanniques se sont rendus par milliers dans les parcs et en bord de mer durant le week-end.

7h06 : Ensemble avec nos soignants : France Télévisions, avec le soutien de Radio France, propose ce mardi soir, en direct sur France 2, une grande soirée destinée à soutenir les hôpitaux et l’ensemble des personnels soignants.

6h50 : Quelle est la durée de vie du virus selon le support ? Réponse en infographie:

Covid-19 : la durée de vie du virus selon le support où il se trouve © Visactu -

6h46 : Sur l'air de sa chanson "Il changeait la vie", Jean-Jacques Goldman remercie les soignants et tous ceux qui travaillent malgré l'épidémie de Coronavirus en France.

6h29 : En Alsace et en Île-de-France notamment, de plus en plus de soignants sont touchés par le virus. Un médecin généraliste de Couthenans, en Haute-Saône, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait participé au rassemblement évangélique près de Mulhouse en février dernier, à l'origine de nombreuses contaminations.

6h20 : Édouard Philippe a annoncé ce lundi soir dans le 20H de TF1 que le confinement "peut durer encore quelques semaines" pour lutter contre le coronavirus. Le Premier ministre a aussi révélé qu'il signerait un décret dès ce lundi soir pour durcir plusieurs mesures de confinement, et ces mesures seront applicables dès ce mardi. France Bleu vous explique.

6h16 : Situation dramatique à l'Ehpad "Le Couarôge" à Cornimont dans les Vosges. Alors que plusieurs cas de coronavirus ont été constatés au début du mois, l'établissement connaît une vague de mortalité. 20 décès "en lien possible avec le Covid-19" malgré l'engagement des équipes.

6h03 : 186 nouveaux décès en 24 heures en France, ce qui porte le bilan à 860 morts depuis le début de l'épidémie. Plus de 2.000 patients sont en réanimation, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce lundi soir. Ces bilans traduisent une augmentation de 1.435 patients supplémentaires en réanimation en 24 heures, a précisé le ministre sur un total de 8.675 patients hospitalisés.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.